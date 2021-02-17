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    Агент Шомуродова: «Ювентус» контактировал не только с «Дженоа», но и с нами

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    Агент нападающего «Дженоа» Эльдора Шомуродова Герман Ткаченко прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».

    Эльдор Шомуродов
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    Эльдор Шомуродов

    «В "Дженоа" сказали, что не было официального предложения. Его действительно не было. Но контакты были не только с клубом, но и с нами. Но это не было именно предложением.

    Я не хочу говорить о сделках, которые не случились, даже если это больше клубы. Не уйдет от Элдора большой клуб. Но ему нужно работать, больше забивать, показывать лучшие качества.

    "Дженоа" хорошо, легко продает, особенно нападающих. Креспо, Пентек. Здесь хорошее отношение к Эльдору. В последнем матче он не забил, но ему поставили хорошую оценку и написали, что он работал на команду и создавал моменты. Видно положительное отношение к нему», — сказал Ткаченко в новом выпуске YouTube-канала Nobel.

    Шомуродов перешел в «Дженоа» в октябре 2020 года из «Ростова».

    Новый выпуск на канале Nobel
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