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    Тренер загребского «Динамо»: Хотели повторить опыт игры с российским клубом

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    Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич рассказал о настрое на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара».

    Зоран Мамич
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    Зоран Мамич

    «Мы с большим уважением относимся к "Краснодару". Авторитетная и хорошая команда. Для нас это будет очень важный матч.

    Победа над "Арсеналом"? То было другое соревнование. Сейчас концентрируемся на игре с "Краснодаром". Кто не хочет победить?

    Что касается погоды в Краснодаре, мы не можем размышлять о том, на что не можем повлиять.

    Не можем сказать, чтобы мы хотели в соперники именно "Краснодар". Но у нас уже был в этом сезоне опыт игры с российским клубом (ЦСКА — Прим. ред.), и мы хотели бы этот опыт повторить», — цитирует Мамича «Спорт-Экспресс».

    Встреча пройдет 18 февраля в Краснодаре.

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