Тренер загребского «Динамо»: Хотели повторить опыт игры с российским клубом

Главный тренер загребского «Динамо»рассказал о настрое на матч 1/16 финала Лиги Европы против

«Мы с большим уважением относимся к "Краснодару". Авторитетная и хорошая команда. Для нас это будет очень важный матч.

Победа над "Арсеналом"? То было другое соревнование. Сейчас концентрируемся на игре с "Краснодаром". Кто не хочет победить?

Что касается погоды в Краснодаре, мы не можем размышлять о том, на что не можем повлиять.

Не можем сказать, чтобы мы хотели в соперники именно "Краснодар". Но у нас уже был в этом сезоне опыт игры с российским клубом (ЦСКА — Прим. ред.), и мы хотели бы этот опыт повторить», — цитирует Мамича «Спорт-Экспресс».

Встреча пройдет 18 февраля в Краснодаре.