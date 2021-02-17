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    Черчесов посоветовал иностранным коллегам вакцину «Спутник V»

    Футбол Сборная России Футбол РоссииКоронавирус в спорте
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что советовал иностранным коллегам российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Многие тоже переболели, но после моей первой прививки моя фотография разлетелась в интернете, и мне звонили из Австрии, Германии и спрашивали.

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    • Очень много публикаций на эту тему было, что главный тренер сборной России привит "Спутником V", и всё как-то сдвинулось с места. Я всем ответил, что на сегодняшний день это лучшая вакцина и нужно пользоваться», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

    57-летний Черчесов начал процесс вакцинации 26 января, а завершил процедуру 16 февраля.

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