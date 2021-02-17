Черчесов посоветовал иностранным коллегам вакцину «Спутник V»

Главный тренер сборной Россиирассказал, что советовал иностранным коллегам российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса.

«Многие тоже переболели, но после моей первой прививки моя фотография разлетелась в интернете, и мне звонили из Австрии, Германии и спрашивали.

Очень много публикаций на эту тему было, что главный тренер сборной России привит "Спутником V", и всё как-то сдвинулось с места. Я всем ответил, что на сегодняшний день это лучшая вакцина и нужно пользоваться», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

57-летний Черчесов начал процесс вакцинации 26 января, а завершил процедуру 16 февраля.