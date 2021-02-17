Буффон признан лучшим вратарем XXI века по версии IFFHS

Джанлуиджи Буффон Фото: globallookpress.com
Возглавил рейтинг вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. На втором месте значится экс-голкипер сборной Испании Икер Касильяс. Замкнул первую тройку бывший вратарь сборной Чехии Петр Чех.
Лучшие вратари мира в XXI веке (версия IFFHS):
1. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия) — 330 баллов
2. Икер Касильяс (экс-«Реал», Испания) — 244
3. Петр Чех (экс-«Челси», Чехия) — 218
4. Мануэль Нойер («Бавария», Германия) — 183
5. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) — 130
6. Виктор Вальдес (экс-«Барселона», Испания) — 113
7. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) — 106
8. Эдвин ван дер Сар (экс-«Манчестер Юнайтед», Нидерланды) — 105
9. Оливер Кан (экс-«Бавария», Германия) — 99
10. Кейлор Навас («ПСЖ», Коста-Рика) — 93.