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    Буффон признан лучшим вратарем XXI века по версии IFFHS

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    Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS опубликовала рейтинг лучших вратарей мира в XXI веке.

    Джанлуиджи Буффон
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    Джанлуиджи Буффон

    Возглавил рейтинг вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. На втором месте значится экс-голкипер сборной Испании Икер Касильяс. Замкнул первую тройку бывший вратарь сборной Чехии Петр Чех.

    Лучшие вратари мира в XXI веке (версия IFFHS):

    1. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия) — 330 баллов
    2. Икер Касильяс (экс-«Реал», Испания) — 244
    3. Петр Чех (экс-«Челси», Чехия) — 218
    4. Мануэль Нойер («Бавария», Германия) — 183
    5. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) — 130
    6. Виктор Вальдес (экс-«Барселона», Испания) — 113
    7. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) — 106
    8. Эдвин ван дер Сар (экс-«Манчестер Юнайтед», Нидерланды) — 105
    9. Оливер Кан (экс-«Бавария», Германия) — 99
    10. Кейлор Навас («ПСЖ», Коста-Рика) — 93.

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