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    «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с полузащитником

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    «Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Мэйсоном Гринвудом.

    Мэйсон Гринвуд
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    Мэйсон Гринвуд

    Соглашение «красных дьяволов» с хавбеком рассчитано до 2025 года с возможностью его продления на еще один сезон.

    Гринвуд является воспитанником академии «МЮ». Он дебютировал в основной команде в марте 2019 года в матче Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».

    Всего 19-летний футболист провел за «Юнайтед» 82 матча, в которых забил 21 гол.

    «Когда ты присоединяешься к клубу в семь лет, ты просто мечтаешь однажды сыграть в основной команде. Я так много работал, чтобы достичь этого уровня, и последние два года были потрясающими.

    Я так многого хочу добиться в игре, и я знаю, что здесь идеальная среда для игры в футбол», — сказал Гринвуд.

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