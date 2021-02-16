«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с полузащитником

«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником

Соглашение «красных дьяволов» с хавбеком рассчитано до 2025 года с возможностью его продления на еще один сезон.

Гринвуд является воспитанником академии «МЮ». Он дебютировал в основной команде в марте 2019 года в матче Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».

Всего 19-летний футболист провел за «Юнайтед» 82 матча, в которых забил 21 гол.

«Когда ты присоединяешься к клубу в семь лет, ты просто мечтаешь однажды сыграть в основной команде. Я так много работал, чтобы достичь этого уровня, и последние два года были потрясающими.

Я так многого хочу добиться в игре, и я знаю, что здесь идеальная среда для игры в футбол», — сказал Гринвуд.