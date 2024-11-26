Байер
Зальцбург
«Байер»
Турнирное положение: Леверкузенцы в Лиге чемпионов стартовали не столь мощно. Нынче команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Байер» в четырех стартовых турах набрал 7 очков. Причем команда Хаби Алонсо настреляла всего 6 мячей.
Байер — Зальцбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке леверкузенцы добыли викторию. Команда уверенно расправилась с «Хайденхаймом» (5:2).
При этом «Байер» чуть ранее не смог обыграть «Бохум» (1:1). А вот поединок с «Ливерпулем» завершился поражением (0:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Амин Адли, Виктор Бонифаце, Йонас Хофманн — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Леверкузенцы не проигрывали в двух своих последних поединках. При этом в кадровом плане у команды имеются пробоины.
Матчи с «Зальцбургом» для команды традиционно складываются успешно. В двух очных поединках «Байер» по разу выиграл и сыграл вничью.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться улучшить свое положение в Лиге чемпионов. Да и последний успех несколько снизил градус негатива внутри команды.
«Зальцбург»
Турнирное положение: «Зальцбург» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В Лиге чемпионов команда сейчас находится на 30 месте.
Причем «Зальцбург» в среднем забивает менее гола за матч. В 4 поединках главного турнира Старого Света команда настреляла 3 мяча при 10 пропущенных.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда проиграла. «Быки» были биты ЛАСКом (1:2).
При этом до того команда уступила еще и «Линцу» (0:2). А вот победа над «Фейеноордом» получилась весьма уверенной (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Зальцбург» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: Янис Бласвих, Мауриц Кьергор, Леандро Моргалья — травмированы.
Состояние команды: «быки» проиграли в 2 своих последних поединках. Причем в обеих встречах команда пропустила по 2 мяча.
В Лиге чемпионов команда выглядит не столь монолитно. Да и победу над «Фейеноордом» можно смело аттестовать, как сенсационную.
В кадровом плане «Зальцбург» выглядит не столь грозно. Да и лазарет австрийского клуба все никак не опустеет.
Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Тем паче, оборона немцев явно небезгрешна.
Статистика для ставок
- Австрийцы проиграли в 2 своих последних поединках
- «Быки» в 4 матчах Лиги чемпионов пропустили 10 мячей
- «Фармацевты» в нынешней Лиге чемпионов в среднем пропускают чуть чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 13.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.
- 2.25Леганес — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.25Факел — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.15Саутгемптон — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: «Байер» явно сильнее соперника, к тому же наверняка поднатореет в плане реализации.
Австрийцы проиграли в двух своих последних матчах, да и команда Хаби Алонсо явно прибавит.
Ставка: Фора «Байера» -2.5 за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первой тайме соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.00