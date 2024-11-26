26 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Байер» и «Зальцбург». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Зальцбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: Леверкузенцы в Лиге чемпионов стартовали не столь мощно. Нынче команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Байер» в четырех стартовых турах набрал 7 очков. Причем команда Хаби Алонсо настреляла всего 6 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке леверкузенцы добыли викторию. Команда уверенно расправилась с «Хайденхаймом» (5:2).

При этом «Байер» чуть ранее не смог обыграть «Бохум» (1:1). А вот поединок с «Ливерпулем» завершился поражением (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Амин Адли, Виктор Бонифаце, Йонас Хофманн — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Леверкузенцы не проигрывали в двух своих последних поединках. При этом в кадровом плане у команды имеются пробоины.

Матчи с «Зальцбургом» для команды традиционно складываются успешно. В двух очных поединках «Байер» по разу выиграл и сыграл вничью.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться улучшить свое положение в Лиге чемпионов. Да и последний успех несколько снизил градус негатива внутри команды.

«Зальцбург»

Турнирное положение: «Зальцбург» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В Лиге чемпионов команда сейчас находится на 30 месте.

Причем «Зальцбург» в среднем забивает менее гола за матч. В 4 поединках главного турнира Старого Света команда настреляла 3 мяча при 10 пропущенных.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда проиграла. «Быки» были биты ЛАСКом (1:2).

При этом до того команда уступила еще и «Линцу» (0:2). А вот победа над «Фейеноордом» получилась весьма уверенной (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Зальцбург» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Янис Бласвих, Мауриц Кьергор, Леандро Моргалья — травмированы.

Состояние команды: «быки» проиграли в 2 своих последних поединках. Причем в обеих встречах команда пропустила по 2 мяча.

В Лиге чемпионов команда выглядит не столь монолитно. Да и победу над «Фейеноордом» можно смело аттестовать, как сенсационную.

В кадровом плане «Зальцбург» выглядит не столь грозно. Да и лазарет австрийского клуба все никак не опустеет.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Тем паче, оборона немцев явно небезгрешна.

Статистика для ставок

Австрийцы проиграли в 2 своих последних поединках

«Быки» в 4 матчах Лиги чемпионов пропустили 10 мячей

«Фармацевты» в нынешней Лиге чемпионов в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

Прогноз: «Байер» явно сильнее соперника, к тому же наверняка поднатореет в плане реализации.

Австрийцы проиграли в двух своих последних матчах, да и команда Хаби Алонсо явно прибавит.

Ставка: Фора «Байера» -2.5 за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первой тайме соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.00