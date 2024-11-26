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    «Байер» сметёт австрийцев

    «Байер» — «Зальцбург». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 26 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Зальцбург»
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    Патрик Шик
    26 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Байер» и «Зальцбург». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Зальцбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 26 Ноября 2024 года

    Байер

  • Леверкузен
    •  Байер 23:00 Зальцбург

    Зальцбург

  • Зальцбург
    •

    «Байер»

    Турнирное положение: Леверкузенцы в Лиге чемпионов стартовали не столь мощно. Нынче команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Байер» в четырех стартовых турах набрал 7 очков. Причем команда Хаби Алонсо настреляла всего 6 мячей.

    Байер — Зальцбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке леверкузенцы добыли викторию. Команда уверенно расправилась с «Хайденхаймом» (5:2).

    При этом «Байер» чуть ранее не смог обыграть «Бохум» (1:1). А вот поединок с «Ливерпулем» завершился поражением (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Амин Адли, Виктор Бонифаце, Йонас Хофманн — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Леверкузенцы не проигрывали в двух своих последних поединках. При этом в кадровом плане у команды имеются пробоины.

    Матчи с «Зальцбургом» для команды традиционно складываются успешно. В двух очных поединках «Байер» по разу выиграл и сыграл вничью.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться улучшить свое положение в Лиге чемпионов. Да и последний успех несколько снизил градус негатива внутри команды.

    «Зальцбург»

    Турнирное положение: «Зальцбург» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В Лиге чемпионов команда сейчас находится на 30 месте.

    Причем «Зальцбург» в среднем забивает менее гола за матч. В 4 поединках главного турнира Старого Света команда настреляла 3 мяча при 10 пропущенных.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда проиграла. «Быки» были биты ЛАСКом (1:2).

    При этом до того команда уступила еще и «Линцу» (0:2). А вот победа над «Фейеноордом» получилась весьма уверенной (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Зальцбург» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Янис Бласвих, Мауриц Кьергор, Леандро Моргалья — травмированы.

    Состояние команды: «быки» проиграли в 2 своих последних поединках. Причем в обеих встречах команда пропустила по 2 мяча.

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    В Лиге чемпионов команда выглядит не столь монолитно. Да и победу над «Фейеноордом» можно смело аттестовать, как сенсационную.

    В кадровом плане «Зальцбург» выглядит не столь грозно. Да и лазарет австрийского клуба все никак не опустеет.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Тем паче, оборона немцев явно небезгрешна.

    Статистика для ставок

    • Австрийцы проиграли в 2 своих последних поединках

    • «Быки» в 4 матчах Лиги чемпионов пропустили 10 мячей

    • «Фармацевты» в нынешней Лиге чемпионов в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 13.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

    Прогноз: «Байер» явно сильнее соперника, к тому же наверняка поднатореет в плане реализации.

    Австрийцы проиграли в двух своих последних матчах, да и команда Хаби Алонсо явно прибавит.

    Ставка: Фора «Байера» -2.5 за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первой тайме соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.00

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    «Байер» — «Зальцбург»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 26.11.2024. Прогнозы на футбол. «Байер» сметёт австрийцев
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