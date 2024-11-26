«Сандерленд»
Турнирное положение: «Чёрные коты» сражаются за выход в АПЛ. По итогам 16 туров чемпионата команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Сандерленд» весьма неплохо атакует, отличившись 26 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 12 голов.
Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Сандерленд» не сумел одолеть «Миллуолл» (1:1).
А вот до того команда расписала мировую с «Ковентри» (2:2). При этом поединок с «Престоном» также завершился ничьей (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Сандерленд» настрелял 5 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Алан Браун, Ромейн Мандл — травмированы.
Состояние команды: «чёрные коты» сейчас угодили в ничейное пике. В 4 своих последних матчах команда расписала мировые.
Матчи против «дроздов» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Сандерленд» победил 3 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Чёрным котам» срочно нужно побеждать, ибо отрыв от 3 места уже сократился до 2 очков.
«Вест Бромвич»
Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате бьется за повышение в классе. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы Чемпионшипа.
Причем «Вест Бромвич» забила всего 18 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 11 раз.
Последние матчи: предыдущий тур команда провела не столь удачно. «Вест Бромвич» расписал мировую с «Норвичем» (2:2).
До того команда нанесла поражение «Халлу» (2:1). Да и поединок с «Бёрнли» команда провела неудачно (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вест Бромвич» победил лишь один раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Семи Аджайи, Кайл Бартли — травмированы. Дарнелл Ферлонг — дисквалифицирован.
Состояние команды: «дрозды» проводят не самый успешный отрезок. Да и средняя результативность едва превышает гол за матч.
При этом «Вест Бромвич» не проигрывает с 1 октября. Причем в двух последних матчах команда забивала по 2 мяча.
Между тем, «чёрные коты» для команды являются неудобным оппонентом. В трех последних очных встречах «дрозды» уступили «Сандерленду».
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.
Статистика для ставок
- «Вест Бромвич» в среднем забивает чуть чаще гола за матч
- «Сандерленд» имеет действующую четырехматчевую ничейную серию
- Обе команды не проигрывают уже почти 2 месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
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Прогноз: «Чёрные коты» выглядят сильнее соперника, и явно будут активно атаковать.
«Вест Бромвич» не преуспевал в последних матчах, да и с реализацией у команды не все так гладко.
Ставка: Победа «Сандерленда» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10