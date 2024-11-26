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    «Дроздов» ждёт коллизия?

    «Сандерленд» — «Вест Бромвич». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 26 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сандерленд» — «Вест Бромвич»
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    Джош Маджа
    26 ноября в 17-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Вест Бромвич». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сандерленд» — «Вест Бромвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сандерленд»

    Турнирное положение: «Чёрные коты» сражаются за выход в АПЛ. По итогам 16 туров чемпионата команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сандерленд» весьма неплохо атакует, отличившись 26 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 12 голов.

    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Сандерленд» не сумел одолеть «Миллуолл» (1:1).

    А вот до того команда расписала мировую с «Ковентри» (2:2). При этом поединок с «Престоном» также завершился ничьей (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Сандерленд» настрелял 5 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Алан Браун, Ромейн Мандл — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «чёрные коты» сейчас угодили в ничейное пике. В 4 своих последних матчах команда расписала мировые.

    Матчи против «дроздов» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Сандерленд» победил 3 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Чёрным котам» срочно нужно побеждать, ибо отрыв от 3 места уже сократился до 2 очков.

    «Вест Бромвич»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате бьется за повышение в классе. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Вест Бромвич» забила всего 18 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 11 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела не столь удачно. «Вест Бромвич» расписал мировую с «Норвичем» (2:2).

    До того команда нанесла поражение «Халлу» (2:1). Да и поединок с «Бёрнли» команда провела неудачно (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вест Бромвич» победил лишь один раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Семи Аджайи, Кайл Бартли — травмированы. Дарнелл Ферлонг — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «дрозды» проводят не самый успешный отрезок. Да и средняя результативность едва превышает гол за матч.

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    При этом «Вест Бромвич» не проигрывает с 1 октября. Причем в двух последних матчах команда забивала по 2 мяча.

    Между тем, «чёрные коты» для команды являются неудобным оппонентом. В трех последних очных встречах «дрозды» уступили «Сандерленду».

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

    Статистика для ставок

    • «Вест Бромвич» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    • «Сандерленд» имеет действующую четырехматчевую ничейную серию

    • Обе команды не проигрывают уже почти 2 месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: «Чёрные коты» выглядят сильнее соперника, и явно будут активно атаковать.

    «Вест Бромвич» не преуспевал в последних матчах, да и с реализацией у команды не все так гладко.

    Ставка: Победа «Сандерленда» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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