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    Матч «Тоттенхэма» в Лиге Европы перенесен в Будапешт

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    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским «Вольфсбергом» и лондонским «Тоттенхэмом» состоится в Будапеште, информирует пресс-служба УЕФА.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «УЕФА благодарит "Вольфсберг" и "Тоттенхэм" за тесное сотрудничество и поддержку в поиске решения рассматриваемого вопроса, а также Венгерскую федерацию футбола за помощь и согласие на проведение данного матча», — говорится в заявлении.

    Встреча команд состоится 18 февраля на стадионе «Ференц Пушкаш».

    Перенос матчей с участием английских клубов связаны с ограничениями на передвижения в Европе, которые введены, чтобы ограничить распространение «британского» штамма коронавируса.

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