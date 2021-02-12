Матч «Тоттенхэма» в Лиге Европы перенесен в Будапешт

Гарри Кейн Фото: globallookpress.com
«УЕФА благодарит "Вольфсберг" и "Тоттенхэм" за тесное сотрудничество и поддержку в поиске решения рассматриваемого вопроса, а также Венгерскую федерацию футбола за помощь и согласие на проведение данного матча», — говорится в заявлении.
Встреча команд состоится 18 февраля на стадионе «Ференц Пушкаш».
Перенос матчей с участием английских клубов связаны с ограничениями на передвижения в Европе, которые введены, чтобы ограничить распространение «британского» штамма коронавируса.