Матч «Тоттенхэма» в Лиге Европы перенесен в Будапешт

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским «Вольфсбергом» и лондонским «Тоттенхэмом» состоится в Будапеште, информирует пресс-служба УЕФА.

«УЕФА благодарит "Вольфсберг" и "Тоттенхэм" за тесное сотрудничество и поддержку в поиске решения рассматриваемого вопроса, а также Венгерскую федерацию футбола за помощь и согласие на проведение данного матча», — говорится в заявлении.

Встреча команд состоится 18 февраля на стадионе «Ференц Пушкаш».

Перенос матчей с участием английских клубов связаны с ограничениями на передвижения в Европе, которые введены, чтобы ограничить распространение «британского» штамма коронавируса.