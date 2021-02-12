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    Черчесов призвал не переоценивать достижения Головина

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу недавних успехах полузащитника «Монако» Александра Головина.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    В матче чемпионата Франции против «Нима» (4:3) Головин стал автором хет-трика и результативной передачи.

    «Мы всегда на связи с Головиным, послал ему сообщение. Пока Саша был травмирован, общались по видео, плюс наш медицинский штаб держит руку на пульсе, старается помогать. Сейчас главный тренер "Монако", очевидно, плавно вводит хавбека в состояние, позволяющее выдерживать 90 минут.

    Что касается достижения Александра, то и недооценивать, и переоценивать его нельзя. Согласен со Слуцким: если Головину куда-то двигаться, то в сторону клуба из пятерки сильнейших в одной из топ-лиг. Но для этого ситуация должна созреть с трех сторон: самого игрока, команды-претендента и нынешней. Плюс амбиции нужно обязательно подтверждать на уровне сборной: ни для кого не секрет, что ЧМ-2018 сыграл решающую роль в переходе полузащитника из ЦСКА в "Монако". Образно говоря, выступления в национальном чемпионате — это некий базис, а крупные международные турниры должны давать подтверждение.

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  • 08/02/2021

    • Что касается Миранчука и Кокорина, то, во-первых, мы рады, что представители России переходят в такое серьезное соревнование, как серия А. Понятно, что обоим требуется время, чтобы привыкнуть к новым реалиям, а на СМИ не реагируем — оцениваем сами. Хотя я читал и весьма профессиональную аналитику в ряде итальянских медиа. Хорошо, что Алексей начал регулярно выходить на поле. Но пока Гасперини рассматривает его в основном как игрока замены. Главное, чтобы этот процесс не затягивался — пора уже завершать адаптацию и начинать давать результат. Одна из задач — проявить себя так, чтобы в Италии обратили внимание на других наших футболистов, стали проявлять к ним интерес, приглашать. Про Кокорина же рассуждать предметно пока рано, так как он совсем недавно перешел в "Фиорентину" и лишь однажды вышел на замену», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

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