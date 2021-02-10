«Урал» — «Астана»: счет матча 3:1, обзор голов

Екатеринбургскийодержал победу над черногорской(3:1) в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.

Счет на 17-й минуте открыли черногорцы — отличился Марко Бурзанович. Спустя пять минут Павел Погребняк сравнял счет.

«Урал» вышел вперед на 69-й минуте благодаря голу Алексея Евсеева, а в компенсированное время Рамазан Гаджимурадов поставил победную точку, реализовав пенальти.

В другом контрольном матче подмосковные «Химки» сыграл вничью с казахстанской «Астаной» — 0:0.

По решению тренерского штаба химчан встреча прошла в закрытом режиме. По договоренностям сторон клубы ограничили информацию о матче.