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    «Урал» обыграл «Зету», «Химки» не справились с «Астаной»

    «Урал» — «Астана»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Екатеринбургский «Урал» одержал победу над черногорской «Зетой» (3:1) в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.

    «Урал»
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    «Урал»

    Счет на 17-й минуте открыли черногорцы — отличился Марко Бурзанович. Спустя пять минут Павел Погребняк сравнял счет.

    «Урал» вышел вперед на 69-й минуте благодаря голу Алексея Евсеева, а в компенсированное время Рамазан Гаджимурадов поставил победную точку, реализовав пенальти.

    В другом контрольном матче подмосковные «Химки» сыграл вничью с казахстанской «Астаной» — 0:0.

    По решению тренерского штаба химчан встреча прошла в закрытом режиме. По договоренностям сторон клубы ограничили информацию о матче.

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