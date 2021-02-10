«Урал» — «Астана»: счет матча 3:1, обзор голов

«Урал» Фото: «Урал»
Счет на 17-й минуте открыли черногорцы — отличился Марко Бурзанович. Спустя пять минут Павел Погребняк сравнял счет.
«Урал» вышел вперед на 69-й минуте благодаря голу Алексея Евсеева, а в компенсированное время Рамазан Гаджимурадов поставил победную точку, реализовав пенальти.
📊Статистика матча #УралЗета pic.twitter.com/CIOYaGzd8U— ФК Урал (@FCURAL) February 10, 2021
В другом контрольном матче подмосковные «Химки» сыграл вничью с казахстанской «Астаной» — 0:0.
По решению тренерского штаба химчан встреча прошла в закрытом режиме. По договоренностям сторон клубы ограничили информацию о матче.