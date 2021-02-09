«Локомотив» — «Краснодар-2»: счет матча 4:1, обзор голов

одержал крупную победу над второй командойв контрольном матче на сборе в Испании.

Встреча, которая прошла в Марбелье, завершилась со счетом 4:1.

У победителей мячи забили Артур Черный (42 минута), Эдер (75), Михаил Агеев (77) и Никита Иосифов с пенальти (88).

В составе «Краснодара-2» отличился Виталий Стежко (32).

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Локомотив — Краснодар-2 4:1 Голы: 0:1 Vitali Stezhko (32'), 1:1 Artur Chernyy (42'), 2:1 Эдер (75'), 3:1 Михаил Агеев (77'), 4:1 Никита Иосифов (пенальти) (87')

11 февраля «Локомотив» должен сыграть с первой командой «Краснодара».