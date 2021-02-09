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    «Локомотив» разгромил вторую команду «Краснодара»

    «Локомотив» — «Краснодар-2»: счет матча 4:1, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Локомотив Краснодар-2 Футбол России
    «Локомотив» одержал крупную победу над второй командой «Краснодара» в контрольном матче на сборе в Испании.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Марбелье, завершилась со счетом 4:1.

    У победителей мячи забили Артур Черный (42 минута), Эдер (75), Михаил Агеев (77) и Никита Иосифов с пенальти (88).

    В составе «Краснодара-2» отличился Виталий Стежко (32).

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Локомотив — Краснодар-2 4:1
    Голы: 0:1 Vitali Stezhko (32'), 1:1 Artur Chernyy (42'), 2:1 Эдер (75'), 3:1 Михаил Агеев (77'), 4:1 Никита Иосифов (пенальти) (87')

    11 февраля «Локомотив» должен сыграть с первой командой «Краснодара».

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