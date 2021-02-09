«Атлетико» — «Сельта»: счет матча 2:2, обзор голов

В рамках 22-го тура испанской Примерына своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Команда из Виго открыла счет на 13-й минуте, когда отличился Санти Мина с передачи Уго Мальо.

«Матрасники» отыгрались под занавес первого тайма усилиями Луиса Суареса, забившего после передачи Маркоса Льоренте.

На 50-й минуте Суарес оформил дубль, в этот раз ему ассистировал Ренан Лоди.

Впрочем, последнее слово осталось за гостями — на 89-й минуте точный удар нанес Факундо Феррейра.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Сельта 2:2 Голы: 0:1 Сантьяго Мина (13'), 1:1 Луис Суарес (45'), 2:1 Луис Суарес (50'), 2:2 Факундо Феррейра (89') Атлетико: Ян Облак, Хосе Хименес, Стефан Савич, Фелипе (Лукас Торрейра, 46'), Жоффрей Кондогбиа, Коке, Сауль Ньигес, Ренан Лоди, Маркос Льоренте, Луис Суарес, Анхель Корреа Сельта: Рубен Бланко, Уго Мальо, Нестор Араухо, Аарон Кариколь, Джейсон Мурильо, Денис Суарес, Нолито (Augusto Solari, 69'), Ренато Тапиа, Брайс Мендес, Яго Аспас, Сантьяго Мина (Факундо Феррейра, 76') Предупреждения: Ренато Тапиа (5'), Фелипе (23'), Хосе Хименес (67'), Денис Суарес (79')

В турнирной таблице Примеры «Атлетико» занимает первое место (51 очко), а «Сельта» — десятое (26 очков).