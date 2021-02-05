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    Слуцкий: «Динамо» было явно свежее и быстрее

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Динамо» (2:3) в товарищеском матче на сборах в Турции.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Игры на сборах могут быть очень разные. Но из каждой ты выносишь много важной информации.

    Сегодня, например, уже в первые две минуты было видно, что команды находились на разном уровне состояния. На сборах это нормально.

    "Динамо" было явно свежее и быстрее. Здесь требовалось иначе играть и по-другому расставлять акценты.

    На сборах ты всегда говоришь о двух вещах: сколько у тебя сорвано тренировок из-за погоды, у нас таких было 0.

    И второе: какое количество футболистов не смогли выполнить общий объем работы, который предлагался.

    На первом сборе у нас не работали в общей группе только Бакаев и Меркулов. Это футболисты, которые и не планировались к работе в общей группе.

    То на втором сборе количество повреждений несколько выросло. Тут в идеале было бы иметь минимальные кадровые потери», — приводит слова тренер «Спорт-Экспресс».

    8 февраля «Рубин» сыграет с «Томью» в очередном товарищеском матче.

    Первую игру в чемпионате России после зимних сборов подопечные Слуцкого проведут 28 февраля против «Спартака».

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