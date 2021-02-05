Слуцкий: «Динамо» было явно свежее и быстрее

Главный тренер «Рубина»прокомментировал поражение от(2:3) в товарищеском матче на сборах в Турции.

«Игры на сборах могут быть очень разные. Но из каждой ты выносишь много важной информации.

Сегодня, например, уже в первые две минуты было видно, что команды находились на разном уровне состояния. На сборах это нормально.

"Динамо" было явно свежее и быстрее. Здесь требовалось иначе играть и по-другому расставлять акценты.

На сборах ты всегда говоришь о двух вещах: сколько у тебя сорвано тренировок из-за погоды, у нас таких было 0.

И второе: какое количество футболистов не смогли выполнить общий объем работы, который предлагался.

На первом сборе у нас не работали в общей группе только Бакаев и Меркулов. Это футболисты, которые и не планировались к работе в общей группе.

То на втором сборе количество повреждений несколько выросло. Тут в идеале было бы иметь минимальные кадровые потери», — приводит слова тренер «Спорт-Экспресс».

8 февраля «Рубин» сыграет с «Томью» в очередном товарищеском матче.

Первую игру в чемпионате России после зимних сборов подопечные Слуцкого проведут 28 февраля против «Спартака».