ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радость футболистов «Спартака»Легендарный покер Угальде! «Спартак» взял убедительный реванш у «Локомотива» Хаби АлонсоЛаки панч. «Байер» потерял то, что выиграло им Бундеслигу в прошлом сезоне Кристиан Эриксен«Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
  • 01:01
    • «Расинг» выиграл Copa Sudamericana, победив «Крузейро»
  • 00:55
    • «Барселона» упустила победу в матче с «Сельтой»
  • 22:26
    • «Ман Сити» потерпел третье поражение подряд в АПЛ
  • 22:00
    • «Милан» и «Ювентус» сыграли безголевую ничью
  • 20:22
    • «Атлетико» добыл волевую победу в матче с «Алавесом»
  • 19:59
    • «Спартак» разгромил «Локомотив», у Угальде — покер
    Все новости спорта

    «Удинезе» прервет серию поражений?

    «Эмполи» — «Удинезе». Ставка (к. 2.83) и прогноз на футбол, Серия А, 25 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Эмполи Прогнозы на Удинезе Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Удинезе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Удинезе»
    25 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Удинезе». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Удинезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 25 Ноября 2024 года

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 20:30 Удинезе

    Удинезе

  • Удине
    •

    «Эмполи»

    Турнирное положение: «Эмполи» находится в середине таблицы. У клуба 16 очков по итогам 12 матчей. «Эмполи» одержал три победы, 6 раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

    Последние матчи: В ноябре «Эмполи» еще ни разу не проиграл. Клуб провел два матча, в которых набрал 4 очка.

    Эмполи — Удинезе: коэффициенты букмекеров

    В текущем месяце «Эмполи» дома взял над «Комо» (1:0). Затем была выездная ничья с «Лечче» (1:1).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Эмполи» cмог прибавить по сравнению с октябрем. Если в прошлом месяце у команды не было ни одной победы, то теперь ситуация улучшилась.

    В нынешнем сезоне главная задача «Эмполи» — не вылететь. Пока для клуба всё спокойно. «Эмполи» на данный момент идет на 10-й строчке, расстояние от зоны вылета составляет 6 очков.

    «Удинезе»

    Турнирное положение: В таблице Серии А «Удинезе» находится на 9-й позиции. Команда опережает идущий десятым «Эмполи» на одно очко. Стоит отметить, что в 12 матчах у «Удинезе» была зафиксирована только одна ничья.

  • Кого выберет Месси: Хави, Зидан и еще три тренера для «Интер Майами»
  • Самый популярный клуб МЛС начнет следующий сезон с новым главным тренером
  • 21/11/2024

    • Последние матчи: В ноябре у «Удинезе» настоящий кризис. Клуб ранее уступил в трех матчах кряду.

    До этого «Удинезе» проиграл «Венеции» (2:3), «Ювентусу» (0:2) и «Аталанте» (1:2).

    Состояние команды: «Удинезе» последний раз побеждал 25 октября. Это произошло в матче с «Кальяри». Фриульцы взяли верх над соперником со счетом 2:0.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    В предстоящей встрече букмекеры затруднились выделить явного фаворита. Но шансов на победу чуть больше у «Удинезе».

    Последний раз команды встречались 19 мая. Тогда «Удинезе» и «Эмполи» сыграли вничью 1:1.

    Статистика для ставок

    • «Эмполи» в ноябре еще не проигрывал

    • «Удинезе» последний раз побеждал 25 октября

    • 19 мая «Удинезе» и «Эмполи» сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.83. Ничья оценена в 2.85, а победа оппонента — в 3.03.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

    Прогноз: «Удинезе» давно не побеждал. Команда наконец-то прервет серию неудач. Гости завоюют три очка.

    Ставка: Победа «Удинезе» за 2.83.

    Прогноз: еще один прогноз, что команды преуспеют в атаке и забьют в сумме минимум три гола.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.50

    Ещё прогнозы на спорт
    2.31
  • Прогноз на матч Сокол — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фоньини — Ноймайер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Дженоа — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  3.90
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Чайка — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ротор — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Осасуна — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Факел — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торино — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Лилль — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эмполи» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.83), статистика, коэффициенты матча 25.11.2024. Прогнозы на футбол. «Удинезе» прервет серию поражений?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры