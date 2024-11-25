25 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Удинезе». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Удинезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эмполи»

Турнирное положение: «Эмполи» находится в середине таблицы. У клуба 16 очков по итогам 12 матчей. «Эмполи» одержал три победы, 6 раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

Последние матчи: В ноябре «Эмполи» еще ни разу не проиграл. Клуб провел два матча, в которых набрал 4 очка.

В текущем месяце «Эмполи» дома взял над «Комо» (1:0). Затем была выездная ничья с «Лечче» (1:1).

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Эмполи» cмог прибавить по сравнению с октябрем. Если в прошлом месяце у команды не было ни одной победы, то теперь ситуация улучшилась.

В нынешнем сезоне главная задача «Эмполи» — не вылететь. Пока для клуба всё спокойно. «Эмполи» на данный момент идет на 10-й строчке, расстояние от зоны вылета составляет 6 очков.

«Удинезе»

Турнирное положение: В таблице Серии А «Удинезе» находится на 9-й позиции. Команда опережает идущий десятым «Эмполи» на одно очко. Стоит отметить, что в 12 матчах у «Удинезе» была зафиксирована только одна ничья.

Последние матчи: В ноябре у «Удинезе» настоящий кризис. Клуб ранее уступил в трех матчах кряду.

До этого «Удинезе» проиграл «Венеции» (2:3), «Ювентусу» (0:2) и «Аталанте» (1:2).

Состояние команды: «Удинезе» последний раз побеждал 25 октября. Это произошло в матче с «Кальяри». Фриульцы взяли верх над соперником со счетом 2:0.

В предстоящей встрече букмекеры затруднились выделить явного фаворита. Но шансов на победу чуть больше у «Удинезе».

Последний раз команды встречались 19 мая. Тогда «Удинезе» и «Эмполи» сыграли вничью 1:1.

Статистика для ставок

«Эмполи» в ноябре еще не проигрывал

«Удинезе» последний раз побеждал 25 октября

19 мая «Удинезе» и «Эмполи» сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.83. Ничья оценена в 2.85, а победа оппонента — в 3.03.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: «Удинезе» давно не побеждал. Команда наконец-то прервет серию неудач. Гости завоюют три очка.

Ставка: Победа «Удинезе» за 2.83.

Прогноз: еще один прогноз, что команды преуспеют в атаке и забьют в сумме минимум три гола.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50