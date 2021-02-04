Карпин о будущем в «Ростове»: После трех поражений готов поехать домой

Главный тренер «Ростова»ответил на вопрос, готов ли он к отставке в случае неудачных результатов.

«Готов ответить на любую провокацию. У меня хорошие и доверительные отношения с руководством. Если что-то случится, приду к руководству, мы сядем и вместе решим, что делать.

У меня контракт до 2024 года, но гарантии это никому не дает. После трех поражений готов поехать домой, никто не умрет, ничего страшного не случится.

Также и руководители придут и скажут: "Валер, всё было хорошо, но сейчас не идет, надо что-то менять". Естественно, если что-то не идет, кого меняют? Тренера. К этому я готов, это нормально.

Я уверен, что наши отношения с президентом никогда не испортятся ни при каких обстоятельствах», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 19-ти туров.