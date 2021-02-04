Куман остался доволен характером «Барселоны» в игре с «Гранадой»

Главный тренерподелился впечатлениями после победы надв 1/4 финала Кубка Испании (5:3 ОТ).

«Это невероятный матч, невероятный футбол. Я думаю, мы сыграли хорошо. У нас были моменты исправить все гораздо раньше. В последние пять минут второго тайма мы забили два гола, а овертайм получился вообще невероятным.

Не знаю, был ли там пенальти в наши ворота, но команда показала отличный характер. Это первое, что сегодня нужно выделить. Мы не останавливались. Понимали, что нам не везет. У нас были отличные моменты, но мяч не шел в ворота, то вратарь спасал их, то штанга. Казалось, что мы проиграем игру.

В первом тайме результат был несправедливым. Мы хорошо начали игру. Допустили ошибку там, где ошибаться нельзя, и это привело к первому голу в наши ворота. Затем соперник забил второй гол. Но после этого наша команда показала характер. Мы не опустили руки. Нам не везло, мы не могли забить, но в конечном итоге заслужили победу своим отношением к делу.

Гризманн? Он всегда усердно работал, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, чтобы удача начала сопутствовать ему. И с таким Антуаном мы будем еще опаснее.

Я очень доволен тем командным характером, который мы показали. Он проявился в атмосфере раздевалки после игры. Это отражение того, что у нас все хорошо», — цитирует Кумана Marca.