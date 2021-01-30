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    АПЛ. «Эвертон» уступил «Ньюкаслу», «МанСити» примет «Шеффилд Юнайтед»

    Обзор матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Эвертон» — «Ньюкасл»
    «Эвертон» — «Ньюкасл»
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    30 и 31 января в ангийской Премьер-лиге пройдут матчи 21-го тура.

    «Эвертон» — «Ньюкасл» 0:2

    «Эвертон» потерпел поражение от «Ньюкасла» в домашнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на «Гудисон Парк», завершилась со счетом 0:2.

    «Сороки» вышли вперед на 73-й минуте. Каллум Уилсон открылся на подачу с углового и головой срезал мяч под дальнюю штангу.

    В компенсированное время второго тайма Уилсон оформил дубль, реализовав выход один на один с вратарем.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Ньюкасл 0:2
    Голы: 0:1 Каллум Уилсон (73'), 0:2 Каллум Уилсон (90') Эвертон: Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Лука Динь, Йерри Мина, Шеймус Коулман, Ришарлисон, Гилфи Сигурдссон, Abdoulaye Doucoure, Алекс Айуоби (Андре Гомеш, 63'), Хамес Родригес, Доминик Калверт-Льюин Ньюкасл: Карл Дарлоу, Fabian Schaer, Джамал Ласcеллс (Киран Кларк, 54'), Джамаль Льюис, Javier Manquillo, Джонджо Шелви, Айзак Хэйден, Джеффри Хендрик, Мигель Альмирон, Каллум Уилсон, Райан Фрейзер (Аллан Сент-Максимен, 67') Предупреждения: Джамал Ласcеллс (4'), Джонджо Шелви (21'), Гилфи Сигурдссон (33'), Майкл Кин (61'), Хамес Родригес (79'), Карл Дарлоу (84'), Джеффри Хендрик (89')

    В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» занимает седьмое место (33 очка), а «Ньюкасл» — 16-е (22 очка).

    «Вест Бромвич» — «Фулхэм»

    30 января, 18:00 мск

    «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»

    30 января, 18:00 мск

    «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»

    30 января, 18:00 мск

    «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

    30 января, 20:30 мск

    «Саутгемптон» — «Астон Вилла»

    30 января, 23:00 мск

    «Челси» — «Бернли»

    31 января, 15:00 мск

    «Лестер» — «Лидс»

    31 января, 17:00 мск

    «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

    31 января, 19:30 мск

    «Брайтон» — «Тоттенхэм»

    31 января, 22:15 мск

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