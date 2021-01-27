«Саутгемптон» — «Арсенал»: счет матча 1:3, обзор голов

Фрагмент матча
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Уже на 3-й минуте счет открыл шотландский полузащитник «святых» Стюарт Армстронг.
В составе гостей отличились Николя Пепе, Букайо Сака и Александр Лаказетт.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Саутгемптон — Арсенал Лондон 1:3
Голы: 1:0 Стюарт Армстронг (3'), 1:1 Николя Пепе (8'), 1:2 Букайо Сака (39'), 1:3 Александр Ляказетт (72') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Джек Стивенс, Yan Valery, Jake Vokins (Нейтан Редмонд, 67'), Ян Беднарек, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Ибраима Диало, Тео Уолкотт (Daniel N'Lundulu, 74'), Дэнни Ингс (Caleb Watts, 74'), Че Адамс Арсенал Лондон: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Rob Holding, Седрик Суареш, Давид Луис, Букайо Сака, Томас (Мохамед Эль-Ненни, 78'), Николя Пепе (Джозеф Уиллок, 90'), Эмиль Смит Роув (Виллиан, 72'), Гранит Джака, Александр Ляказетт Предупреждения: Эктор Бельерин (19'), Николя Пепе (70'), Caleb Watts (90')
«Арсенал» одержал шестую победу кряду и поднялся на восьмое место в таблице АПЛ. «Саутгемптон» находится на 11-й строчке.