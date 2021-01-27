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    Семак рассказал о травме Азмуна

    Футбол Зенит Урал Футбол России
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму форварда Сердара Азмуна, полученную в контрольном матче с «Уралом».

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Неприятный эпизод. Надеемся, что сложной травмы и перелома удастся избежать. Сейчас понятно, что это связка голеностопного сустава. Насколько серьезное повреждение, сможем сказать в ближайшие дни.

    Емельянов получил желтую карточку в этом эпизоде. Я еще не смотрел повтор, но, на мой взгляд, он потерял координацию, пытался сыграть в мяч, но не специально попал в ногу, которая уже стояла на земле.

  • Азмун получил травму в матче с «Уралом»
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    • Это неприятный момент, такие чреваты серьезными травмами», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

    В этом сезоне Азмун забил 11 мячей в 15 играх чемпионата России.

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