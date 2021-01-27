Семак рассказал о травме Азмуна

Главный тренер «Зенита»прокомментировал травму форварда, полученную в контрольном матче с «Уралом».

«Неприятный эпизод. Надеемся, что сложной травмы и перелома удастся избежать. Сейчас понятно, что это связка голеностопного сустава. Насколько серьезное повреждение, сможем сказать в ближайшие дни.

Емельянов получил желтую карточку в этом эпизоде. Я еще не смотрел повтор, но, на мой взгляд, он потерял координацию, пытался сыграть в мяч, но не специально попал в ногу, которая уже стояла на земле.

Это неприятный момент, такие чреваты серьезными травмами», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В этом сезоне Азмун забил 11 мячей в 15 играх чемпионата России.