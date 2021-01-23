Саутгемптон — Арсенал Лондон: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.01.2021

В 15:15 в кубке Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Саутгемптон» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Саутгемптон» — «Арсенал Лондон». Коэффициент ставки — 2.36.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Саутгемптон»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Арсенал Лондон».

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