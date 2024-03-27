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    Украина выиграла у Исландии и пробилась на Евро-2024

    Украина — Исландия: счет матча 2:1, обзор голов

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    В квалификации Евро-2024 сборная Украины в Польше смогла победить команду Исландии со счетом 2:1.

    Сборная Украины
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    Сборная Украины

    В составе победителей голами отметились Виктор Цыганков и Михаил Мудрик. У исландцев единственный мяч забил Альберт Гудмундссон.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Путь B
    Украина — Исландия 2:1
    Голы: 0:1 Альберт Гудмундссон (30'), 1:1 Виктор Цыганков (54'), 2:1 Михаил Мудрик (84') Украина: Андрей Лунин, Ефим Конопля, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Владимир Бражко, Виктор Цыганков (Максим Таловеров, 88'), Руслан Малиновский (Александр Зинченко, 64'), Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Роман Яремчук (Артем Довбик, 72') Исландия: Хаукон Рафн Валдимарссон, Гюдмюндюр Тоураринссон (Колбейнн Финнссон, 63'), Даниэль Лео Гретарссон, Сверрир Ингасон, Арнор Траустасон, Хакон-Арнар Харальдссон (Микаэль Андерсон, 87'), Виктор Паульссон, Альберт Гудмундссон, Андри Гудьонсен (Орри Оускарссон, 64'), Йоханн Гудмундссон, Jon Dagur Þorsteinsson (Mikael Egill Ellertsson, 87') Предупреждения: Хакон-Арнар Харальдссон (21'), Руслан Малиновский (42'), Сверрир Ингасон (56'), Йоханн Гудмундссон (90'), Александр Зинченко (90 + 2')

    Таким образом, сборная Украины вышла в групповой этап Евро-2024. Там она сыграет с с Бельгией, Словакией и Румынией.

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