В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на стадионе «Голден 1 Арена» 27 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сакраменто» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сакраменто»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» расположился на 7 месте. «Калифорнийцы» провели в этом сезоне 71 матч, одержав 42 победы и 29 поражениях.

Последние матчи: «Сакраменто» продолжает побеждать в регулярном чемпионате, в рамках минувшего игрового дня калифорнийцы обыграли «Филадельфию» (108:96). Лучшего показателя в поединке добился Де’Аарон Фокс, который набрал 29 очков.

Не сыграют: В лазарете команды с травмой лодыжки находится Александр Везенков. Из строя также выбыли Трей Лайлз и Кевин Хьюртер, у баскетболистов травма колена и плеча соответственно.

Все прогнозы на НБА

Состояние команды: В последних пяти встречах «Сакраменто» добился побед над «Орландо» (109:107), «Торонто» (123:89) и «Мемфисом» (121:111), но уступил «Вашингтону» (102:109).

«Даллас»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» поднялся на 7 место, одержав 42 победы и потерпев 29 поражений.

Все прогнозы на спорт

Последние матчи: Лука Дончич принёс победу «Далласу» в матче против «Юты» (115:105). Словенский лидер «техасских ковбоёв» оформил трипл-дабл из 29 очков, 12 подборов и 13 передач.

Не сыграют: Из-за травмы запястья игру пропустит защитник клуба Брендон Уильямс. Из строя выбыли Джошуа Грин.

Состояние команды: В строй команды после травмы ноги вернулся Данте Экзам и Пи-Джей Вашингтон, у которого была травма лодыжки.

К тому же, Даллас« одержал четвертую победу подряд, переиграв также "Юту" (113:97),»Сан-Антонио« (113:107) и "Денвер" (107:105).

Статистика для ставок

В этом сезоне "Сакраменто" и "Даллас" сыграли два раза

"Сакраменто" дважды переиграл "Даллас" (120:115, 129:113).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: "Сакраменто" — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. На победу "Далласа" - 2.01.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: Обе команды примерно одного уровня, однако в составе "Сакраменто" результативностью в последних матчах отмечается Де’Аарон Фокс. Однако у "Далласа" есть Лука Дончич, который вполне может сказать свое решающее слово.

Ставка: Фора "Детройта" (+1.5) с коэффициентом 1.93.

Прогноз: А можно сыграть на результативности матча, баскетболисты "Сакраменто" и "Далласа" забрасывают друг другу в среднем 230 очков.

Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.93.