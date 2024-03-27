«Сакраменто»
Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» расположился на 7 месте. «Калифорнийцы» провели в этом сезоне 71 матч, одержав 42 победы и 29 поражениях.
Последние матчи: «Сакраменто» продолжает побеждать в регулярном чемпионате, в рамках минувшего игрового дня калифорнийцы обыграли «Филадельфию» (108:96). Лучшего показателя в поединке добился Де’Аарон Фокс, который набрал 29 очков.
Не сыграют: В лазарете команды с травмой лодыжки находится Александр Везенков. Из строя также выбыли Трей Лайлз и Кевин Хьюртер, у баскетболистов травма колена и плеча соответственно.
Состояние команды: В последних пяти встречах «Сакраменто» добился побед над «Орландо» (109:107), «Торонто» (123:89) и «Мемфисом» (121:111), но уступил «Вашингтону» (102:109).
«Даллас»
Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» поднялся на 7 место, одержав 42 победы и потерпев 29 поражений.
Последние матчи: Лука Дончич принёс победу «Далласу» в матче против «Юты» (115:105). Словенский лидер «техасских ковбоёв» оформил трипл-дабл из 29 очков, 12 подборов и 13 передач.
Не сыграют: Из-за травмы запястья игру пропустит защитник клуба Брендон Уильямс. Из строя выбыли Джошуа Грин.
Состояние команды: В строй команды после травмы ноги вернулся Данте Экзам и Пи-Джей Вашингтон, у которого была травма лодыжки.
К тому же, Даллас« одержал четвертую победу подряд, переиграв также "Юту" (113:97),»Сан-Антонио« (113:107) и "Денвер" (107:105).
Статистика для ставок
В этом сезоне "Сакраменто" и "Даллас" сыграли два раза
"Сакраменто" дважды переиграл "Даллас" (120:115, 129:113).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: "Сакраменто" — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. На победу "Далласа" - 2.01.
ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
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Прогноз: Обе команды примерно одного уровня, однако в составе "Сакраменто" результативностью в последних матчах отмечается Де’Аарон Фокс. Однако у "Далласа" есть Лука Дончич, который вполне может сказать свое решающее слово.
Ставка: Фора "Детройта" (+1.5) с коэффициентом 1.93.
Прогноз: А можно сыграть на результативности матча, баскетболисты "Сакраменто" и "Далласа" забрасывают друг другу в среднем 230 очков.
Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.93.