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    Лука Дончич поможет «Далласу» добиться успеха?

    «Сакраменто» — «Даллас». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 27 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Даллас»
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    «Торонто» — «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на стадионе «Голден 1 Арена» 27 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сакраменто» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Сакраменто»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» расположился на 7 месте. «Калифорнийцы» провели в этом сезоне 71 матч, одержав 42 победы и 29 поражениях.

    Последние матчи: «Сакраменто» продолжает побеждать в регулярном чемпионате, в рамках минувшего игрового дня калифорнийцы обыграли «Филадельфию» (108:96). Лучшего показателя в поединке добился Де’Аарон Фокс, который набрал 29 очков.

    Не сыграют: В лазарете команды с травмой лодыжки находится Александр Везенков. Из строя также выбыли Трей Лайлз и Кевин Хьюртер, у баскетболистов травма колена и плеча соответственно.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В последних пяти встречах «Сакраменто» добился побед над «Орландо» (109:107), «Торонто» (123:89) и «Мемфисом» (121:111), но уступил «Вашингтону» (102:109).

    «Даллас»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» поднялся на 7 место, одержав 42 победы и потерпев 29 поражений.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Лука Дончич принёс победу «Далласу» в матче против «Юты» (115:105). Словенский лидер «техасских ковбоёв» оформил трипл-дабл из 29 очков, 12 подборов и 13 передач.

    Не сыграют: Из-за травмы запястья игру пропустит защитник клуба Брендон Уильямс. Из строя выбыли Джошуа Грин.

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    Состояние команды: В строй команды после травмы ноги вернулся Данте Экзам и Пи-Джей Вашингтон, у которого была травма лодыжки.

    К тому же, Даллас« одержал четвертую победу подряд, переиграв также "Юту" (113:97),»Сан-Антонио« (113:107) и "Денвер" (107:105).

    Статистика для ставок

    В этом сезоне "Сакраменто" и "Даллас" сыграли два раза

    "Сакраменто" дважды переиграл "Даллас" (120:115, 129:113).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: "Сакраменто" — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. На победу "Далласа" - 2.01.

    ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: Обе команды примерно одного уровня, однако в составе "Сакраменто" результативностью в последних матчах отмечается Де’Аарон Фокс. Однако у "Далласа" есть Лука Дончич, который вполне может сказать свое решающее слово.

    Ставка: Фора "Детройта" (+1.5) с коэффициентом 1.93.

    Прогноз: А можно сыграть на результативности матча, баскетболисты "Сакраменто" и "Далласа" забрасывают друг другу в среднем 230 очков.

    Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Даллас» с коэффициентом 1.93. Дата матча: 27.03.2024. Прогнозы на баскетбол. Лука Дончич поможет «Далласу» добиться успеха?
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