«Баффало»
Турнирное положение: От «Баффало» в этом сезоне была масса ожиданий, но все они оказались завышенными. 12 место в восточной конференции ничем оправдать нельзя.
Последние матчи: Подопечные Гранато снова потеряли ритм, и за пять последних матчей смогли победить всего лишь два раза.
Травмированные игроки: Тренерский штаб не может рассчитывать на Йоста и Самуэльссона. Потери серьезные, но не критические.
Общий тонус клуба: Предстоящая игра против одного из лидеров Запада не будет простой, но у хозяев есть шансы на очки.
«Оттава»
Турнирное положение: Хоккеисты «Оттавы» ещё больше провалились в сравнении со своими визави из «Баффало», поскольку занимать предпоследнее место на Востоке с таким подбором хоккеистов, настоящий позор.
Последние матчи: Подопечные Мартина в последних матчах снова внезапно проснулись и обыграли сильный «Эдмонтон» и вполне себе конкурентный «Нью-Джерси»
Травмированные игроки: При всем этом Макивен, Норрис, Хаймор и Шртье не могут помочь своей команде уже довольно продолжительное время.
Общий тонус клуба: Вполне может быть, что в матче против «Баффало» гости продолжат победную серию.
Статистика для ставок
- «Баффало» за пять последних матчей проиграл три раза
- «Оттава» в двух последних матча оформила 10 голов в ворота своего соперника
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.20, на ничью — 4.78, на гостей — 2.84.
Прогноз: «Оттава» имеет вполне себе неплохие шансы на продолжение победной серии.
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Альтернативный прогноз: Матч ожидается результативным.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.84.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.45.