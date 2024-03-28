В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «КиБанк Арене» 28 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Баффало» — «Оттава»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Баффало»

Турнирное положение: От «Баффало» в этом сезоне была масса ожиданий, но все они оказались завышенными. 12 место в восточной конференции ничем оправдать нельзя.

Последние матчи: Подопечные Гранато снова потеряли ритм, и за пять последних матчей смогли победить всего лишь два раза.

Травмированные игроки: Тренерский штаб не может рассчитывать на Йоста и Самуэльссона. Потери серьезные, но не критические.

Общий тонус клуба: Предстоящая игра против одного из лидеров Запада не будет простой, но у хозяев есть шансы на очки.

«Оттава»

Турнирное положение: Хоккеисты «Оттавы» ещё больше провалились в сравнении со своими визави из «Баффало», поскольку занимать предпоследнее место на Востоке с таким подбором хоккеистов, настоящий позор.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Подопечные Мартина в последних матчах снова внезапно проснулись и обыграли сильный «Эдмонтон» и вполне себе конкурентный «Нью-Джерси»

Травмированные игроки: При всем этом Макивен, Норрис, Хаймор и Шртье не могут помочь своей команде уже довольно продолжительное время.

Общий тонус клуба: Вполне может быть, что в матче против «Баффало» гости продолжат победную серию.

Статистика для ставок

«Баффало» за пять последних матчей проиграл три раза

«Оттава» в двух последних матча оформила 10 голов в ворота своего соперника

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.20, на ничью — 4.78, на гостей — 2.84.

Прогноз: «Оттава» имеет вполне себе неплохие шансы на продолжение победной серии.

Альтернативный прогноз: Матч ожидается результативным.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.84.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.45.