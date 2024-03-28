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    «Тампа» продолжит набирать очки?

    «Тампа» — «Бостон». Ставка (к. 2.39), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 28 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа» — «Бостон»
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    «Тампа»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Амали-Арене» 28 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Тампа» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Тампа»

    Турнирное положение: Последние результаты «Тампы» действительно впечатляют, хотя клуб из Флориды вряд ил запрыгнет выше шестого места в восточной конференции.

    Последние матчи: За семь последних матчей всего лишь одно поражение, да и то с одним набранным очком, поскольку «Лос-Анджелес» победил лишь в овертайме.

    Травмированные игроки: Сейчас команда из Флориды не может рассчитывать на Брауна и Сергачева, что ещё терпимо пред скорым стартом плей-офф.

    Общий тонус клуба: С «Бостоном» ожидается ожесточенный матч, в котором мы действительно увидим, кто чего стоит.

    «Бостон»

    Турнирное положение: Хоккей «Бостона» мало чем отличается от игры клуба Монтгомери по прошлому сезону, хотя в последних поединках по календарю много побеждать не удавалось.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Клуб по-прежнему претендует на победу в конференции, но на финишной прямой никто легкой жизни не обещает.

    Травмированные игроки: Тем более у «мишек» имеются проблемы с травмированными игроками. К текущему моменту времени за «Брюинз» не могут играть Пойтрас, Форборт, Марун и Лучич.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Тампы» гостей будет ждать серьезное испытание на прочность, поскольку легкой прогулки во Флориде никто обещать не собирается.

    Статистика для ставок

    • «Тампа» набирает очки в семи последних поединках

    • Два из трех последних поединков между этими клубами не завершались в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.39, на ничью — 4.58, на гостей — 2.64.

    Прогноз: Хозяева имеют больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: В этой встрече без овертайма вряд ли дело обойдется.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.39.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Тампа» — «Бостон» с коэффициентом 2.39. Дата матча: 28.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Тампа» продолжит набирать очки?
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