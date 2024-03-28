В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Амали-Арене» 28 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Тампа» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Тампа»

Турнирное положение: Последние результаты «Тампы» действительно впечатляют, хотя клуб из Флориды вряд ил запрыгнет выше шестого места в восточной конференции.

Последние матчи: За семь последних матчей всего лишь одно поражение, да и то с одним набранным очком, поскольку «Лос-Анджелес» победил лишь в овертайме.

Травмированные игроки: Сейчас команда из Флориды не может рассчитывать на Брауна и Сергачева, что ещё терпимо пред скорым стартом плей-офф.

Общий тонус клуба: С «Бостоном» ожидается ожесточенный матч, в котором мы действительно увидим, кто чего стоит.

«Бостон»

Турнирное положение: Хоккей «Бостона» мало чем отличается от игры клуба Монтгомери по прошлому сезону, хотя в последних поединках по календарю много побеждать не удавалось.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Клуб по-прежнему претендует на победу в конференции, но на финишной прямой никто легкой жизни не обещает.

Травмированные игроки: Тем более у «мишек» имеются проблемы с травмированными игроками. К текущему моменту времени за «Брюинз» не могут играть Пойтрас, Форборт, Марун и Лучич.

Общий тонус клуба: В игре против «Тампы» гостей будет ждать серьезное испытание на прочность, поскольку легкой прогулки во Флориде никто обещать не собирается.

Статистика для ставок

«Тампа» набирает очки в семи последних поединках

Два из трех последних поединков между этими клубами не завершались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.39, на ничью — 4.58, на гостей — 2.64.

Прогноз: Хозяева имеют больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: В этой встрече без овертайма вряд ли дело обойдется.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.39.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.