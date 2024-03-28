«Тампа»
Турнирное положение: Последние результаты «Тампы» действительно впечатляют, хотя клуб из Флориды вряд ил запрыгнет выше шестого места в восточной конференции.
Последние матчи: За семь последних матчей всего лишь одно поражение, да и то с одним набранным очком, поскольку «Лос-Анджелес» победил лишь в овертайме.
Травмированные игроки: Сейчас команда из Флориды не может рассчитывать на Брауна и Сергачева, что ещё терпимо пред скорым стартом плей-офф.
Общий тонус клуба: С «Бостоном» ожидается ожесточенный матч, в котором мы действительно увидим, кто чего стоит.
«Бостон»
Турнирное положение: Хоккей «Бостона» мало чем отличается от игры клуба Монтгомери по прошлому сезону, хотя в последних поединках по календарю много побеждать не удавалось.
Последние матчи: Клуб по-прежнему претендует на победу в конференции, но на финишной прямой никто легкой жизни не обещает.
Травмированные игроки: Тем более у «мишек» имеются проблемы с травмированными игроками. К текущему моменту времени за «Брюинз» не могут играть Пойтрас, Форборт, Марун и Лучич.
Общий тонус клуба: В игре против «Тампы» гостей будет ждать серьезное испытание на прочность, поскольку легкой прогулки во Флориде никто обещать не собирается.
Статистика для ставок
- «Тампа» набирает очки в семи последних поединках
- Два из трех последних поединков между этими клубами не завершались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.39, на ничью — 4.58, на гостей — 2.64.
Прогноз: Хозяева имеют больше шансов на успех.
- 2.84Баффало — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.61Флорида — Бостон: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
- 1.90Нью-Йорк Рейнджерс — Филадельфия: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
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Альтернативный прогноз: В этой встрече без овертайма вряд ли дело обойдется.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.39.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.