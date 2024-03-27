Англия и Бельгия сыграли вничью, Германия вырвала победу у Нидерландов, Португалия проиграла Словении

Подошел к концу еще ряд товарищеских матчей национальных команд.

Сборные Англии и Бельгии не смогли определить сильнейшую — 2:2. За англичан забили Айван Тони и Джуд Беллингем, за бельгийцев дублем отметился Юри Тилеманс.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Англия — Бельгия 2:2 Голы: 0:1 Юри Тилеманс (11'), 1:1 Айван Тони (пенальти) (17'), 1:2 Юри Тилеманс (36'), 2:2 Джуд Беллингхэм (90 + 5') Англия: Джордан Пикфорд, Эзри Конса, Джон Стоунс (Джо Гомес, 10'), Льюис Данк, Бен Чилвел, Кобби Майну (Джеймс Мэддисон, 74'), Деклан Райс, Джуд Беллингхэм, Джаррод Боуэн (Энтони Гордон, 80'), Филип Фоден, Айван Тони (Олли Уоткинс, 80') Бельгия: Матц Зельс, Артур Теате (Астер Вранкс, 71'), Ян Вертонген, Зено Дебаст (Ваут Фас, 82'), Тимоти Кастань, Юри Тилеманс (Тома Мёнье, 71'), Амаду Онана, Орел Мангала (Луа Опенда, 82'), Жереми Доку, Ромелу Лукаку (Миши Батшуайи, 82'), Леандро Троссард (Доди Лукебакио, 60') Предупреждения: Джо Гомес (67'), Джеймс Мэддисон (90 + 1'), Миши Батшуайи (90 + 5')

Португалия неожиданно на выезде уступила Словении со счетом 0:2. Голами отметились Гнезда Черин и Тими Элшник.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Словения — Португалия 2:0 Голы: 1:0 Adam Gnezda Čerin (72'), 2:0 Тими Элшник (80') Словения: Ян Облак, Жан Карничник, Миха Блажич, Эрик Янжа, Петар Стоянович, Яка Бийол (Ванья Дркушич, 87'), Санди Ловрич (Беньямин Вербич, 67'), Тими Элшник, Андраж Шпорар (Жан Целар, 67'), Беньямин Шешко (Йон Горенц-Станкович, 87'), Adam Gnezda Čerin Португалия: Диогу Кошта, Отавио (Шику Консейсау, 46'), Жоау Канселу (Жота Силва, 89'), Диогу Далот, Гонсалу Инасиу, Пепе (Антониу Силва, 46'), Витор Феррейра, Рубен Невеш (Жоау Невеш, 88'), Перейра Данилу, Жоау Фелиш, Криштиану Роналду Предупреждения: Эрик Янжа (18'), Петар Стоянович (50'), Жоау Канселу (50'), Шику Консейсау (65')

В еще одной игре Германия вырвала победу у Нидерландов со счетом 2:1. На гол Йоея Вермана хозяева ответили точными ударами Максимилиана Миттельштедта и Никласа Фюллькруга.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Германия — Нидерланды 2:1 Голы: 0:1 Джой Веерман (4'), 1:1 Maximilian Mittelstädt (11'), 2:1 Никлас Фуллкруг (85') Германия: Марк-Андре тер Штеген, Йозуа Киммих (Бенджамин Хенрихс, 78'), Антонио Рюдигер, Жонатан Та, Роберт Андрих (Паскаль Грос, 59'), Тони Кроос, Джамал Мусиала, Илкай Гюндоган (Крис Фюрих, 59'), Флориан Вирц (Томас Мюллер, 73'), Кай Хаверц (Никлас Фуллкруг, 73'), Maximilian Mittelstädt (Давид Раум, 78') Нидерланды: Барт Вербрюгген, Дейли Блинд (Ксави Симонс, 89'), Дензел Дюмфрис, Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лигт, Тейьяни Рейндерс (Квинтен Тимбер, 66'), Джой Веерман (Матс Виффер, 89'), Йерди Схаутен (Мартен де Рон, 75'), Дониелл Мален (Коди Матес Гакпо, 75'), Мемфис Депай (Ваутер Вегорст, 75') Предупреждения: Дейли Блинд (17'), Роберт Андрих (53'), Тони Кроос (67')

Также сборная Северной Ирландии на выезде оказалась сильнее Шотландии со счетом 1:0. Единственный гол на счету Конора Брэдли.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Шотландия — Северная Ирландия 0:1 Гол: 0:1 Конор Брэдли (32') Шотландия: Ангус Ганн, Нэйтан Паттерсон, Джек Хендри, Лиам Купер, Киран Тирни, Эндрю Робертсон (Льюис Фергюсон, 37'), Джон МакГинн (Стюарт Армстронг, 78'), Билли Гилмор (Кенни Маклин, 70'), Скотт МакТоминай, Райан Кристи (Лоуренс Шанклэнд, 78'), Линдон Дайкс (Че Адамс, 70') Северная Ирландия: Бэйли Пикок-Фаррел, Конор Брэдли (Пол Смит, 82'), Трай Хам, Оуэн Тоал, Дэниел Баллард, Броди Спенсер, Айзек Прайс (Конор Макминамин, 82'), Алистер Маккэнн (Джордан Томпсон, 87'), Патрик Макнейр, Джейми Райд (Джош Мадженнис, 57'), Shea Charles

Помимо этого, Люксембург сломил сопротивление Казахстана со счетом 2:1. За победителей забили Жерсон Родригес и Данел Синани, а за проигравших — Адилет Садыбеков.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Люксембург — Казахстан 2:1 Голы: 0:1 Adilet Sadybekov (3'), 1:1 Жерсон Родригес (24'), 2:1 Данель Синани (45') Предупреждения: Ларс Жерсон (41'), Алессандро Д'Аддарио (54'), Еркин Олегулы Тапалов (78'), Ислам Чесноков (82'), Абат Аимбетов (90 + 2')

И, наконец, Швейцария в гостях победила Ирландию благодаря голу Джердана Шакири — 1:0.