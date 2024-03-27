ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Семшов«Нужно быть настоящим». Игорь Семшов — о своих правилах жизни, влиянии Хиддинка, звездной болезни и о том, чему научил футбол
  • 01:46
    • Определились все участники Евро-2024
  • 01:33
    • Сборная Испании упустила победу над Бразилией в товарищеском матче
  • 01:10
    • Франция справилась с Чили в товарищеском матче, Хорватия разобралась с Египтом
  • 00:58
    • Англия и Бельгия сыграли вничью, Германия вырвала победу у Нидерландов, Португалия проиграла Словении
  • 00:43
    • Украина выиграла у Исландии и пробилась на Евро-2024
    Все новости спорта

    Англия и Бельгия сыграли вничью, Германия вырвала победу у Нидерландов, Португалия проиграла Словении

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Швейцарии Сборная Ирландии Сборная Северной Ирландии Сборная Шотландии Сборная Словении Сборная Португалии Португалия Сборная Люксембурга Сборная Казахстана Сборная Германии Футбол Германии Сборная Нидерландов Сборная Англии Футбол Англии Сборная Бельгии
    Подошел к концу еще ряд товарищеских матчей национальных команд.

    сборная Германии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    сборная Германии

    Сборные Англии и Бельгии не смогли определить сильнейшую — 2:2. За англичан забили Айван Тони и Джуд Беллингем, за бельгийцев дублем отметился Юри Тилеманс.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Англия — Бельгия 2:2
    Голы: 0:1 Юри Тилеманс (11'), 1:1 Айван Тони (пенальти) (17'), 1:2 Юри Тилеманс (36'), 2:2 Джуд Беллингхэм (90 + 5') Англия: Джордан Пикфорд, Эзри Конса, Джон Стоунс (Джо Гомес, 10'), Льюис Данк, Бен Чилвел, Кобби Майну (Джеймс Мэддисон, 74'), Деклан Райс, Джуд Беллингхэм, Джаррод Боуэн (Энтони Гордон, 80'), Филип Фоден, Айван Тони (Олли Уоткинс, 80') Бельгия: Матц Зельс, Артур Теате (Астер Вранкс, 71'), Ян Вертонген, Зено Дебаст (Ваут Фас, 82'), Тимоти Кастань, Юри Тилеманс (Тома Мёнье, 71'), Амаду Онана, Орел Мангала (Луа Опенда, 82'), Жереми Доку, Ромелу Лукаку (Миши Батшуайи, 82'), Леандро Троссард (Доди Лукебакио, 60') Предупреждения: Джо Гомес (67'), Джеймс Мэддисон (90 + 1'), Миши Батшуайи (90 + 5')

    Португалия неожиданно на выезде уступила Словении со счетом 0:2. Голами отметились Гнезда Черин и Тими Элшник.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Словения — Португалия 2:0
    Голы: 1:0 Adam Gnezda Čerin (72'), 2:0 Тими Элшник (80') Словения: Ян Облак, Жан Карничник, Миха Блажич, Эрик Янжа, Петар Стоянович, Яка Бийол (Ванья Дркушич, 87'), Санди Ловрич (Беньямин Вербич, 67'), Тими Элшник, Андраж Шпорар (Жан Целар, 67'), Беньямин Шешко (Йон Горенц-Станкович, 87'), Adam Gnezda Čerin Португалия: Диогу Кошта, Отавио (Шику Консейсау, 46'), Жоау Канселу (Жота Силва, 89'), Диогу Далот, Гонсалу Инасиу, Пепе (Антониу Силва, 46'), Витор Феррейра, Рубен Невеш (Жоау Невеш, 88'), Перейра Данилу, Жоау Фелиш, Криштиану Роналду Предупреждения: Эрик Янжа (18'), Петар Стоянович (50'), Жоау Канселу (50'), Шику Консейсау (65')

    В еще одной игре Германия вырвала победу у Нидерландов со счетом 2:1. На гол Йоея Вермана хозяева ответили точными ударами Максимилиана Миттельштедта и Никласа Фюллькруга.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Германия — Нидерланды 2:1
    Голы: 0:1 Джой Веерман (4'), 1:1 Maximilian Mittelstädt (11'), 2:1 Никлас Фуллкруг (85') Германия: Марк-Андре тер Штеген, Йозуа Киммих (Бенджамин Хенрихс, 78'), Антонио Рюдигер, Жонатан Та, Роберт Андрих (Паскаль Грос, 59'), Тони Кроос, Джамал Мусиала, Илкай Гюндоган (Крис Фюрих, 59'), Флориан Вирц (Томас Мюллер, 73'), Кай Хаверц (Никлас Фуллкруг, 73'), Maximilian Mittelstädt (Давид Раум, 78') Нидерланды: Барт Вербрюгген, Дейли Блинд (Ксави Симонс, 89'), Дензел Дюмфрис, Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лигт, Тейьяни Рейндерс (Квинтен Тимбер, 66'), Джой Веерман (Матс Виффер, 89'), Йерди Схаутен (Мартен де Рон, 75'), Дониелл Мален (Коди Матес Гакпо, 75'), Мемфис Депай (Ваутер Вегорст, 75') Предупреждения: Дейли Блинд (17'), Роберт Андрих (53'), Тони Кроос (67')

    Также сборная Северной Ирландии на выезде оказалась сильнее Шотландии со счетом 1:0. Единственный гол на счету Конора Брэдли.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Шотландия — Северная Ирландия 0:1
    Гол: 0:1 Конор Брэдли (32') Шотландия: Ангус Ганн, Нэйтан Паттерсон, Джек Хендри, Лиам Купер, Киран Тирни, Эндрю Робертсон (Льюис Фергюсон, 37'), Джон МакГинн (Стюарт Армстронг, 78'), Билли Гилмор (Кенни Маклин, 70'), Скотт МакТоминай, Райан Кристи (Лоуренс Шанклэнд, 78'), Линдон Дайкс (Че Адамс, 70') Северная Ирландия: Бэйли Пикок-Фаррел, Конор Брэдли (Пол Смит, 82'), Трай Хам, Оуэн Тоал, Дэниел Баллард, Броди Спенсер, Айзек Прайс (Конор Макминамин, 82'), Алистер Маккэнн (Джордан Томпсон, 87'), Патрик Макнейр, Джейми Райд (Джош Мадженнис, 57'), Shea Charles

    Помимо этого, Люксембург сломил сопротивление Казахстана со счетом 2:1. За победителей забили Жерсон Родригес и Данел Синани, а за проигравших — Адилет Садыбеков.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Люксембург — Казахстан 2:1
    Голы: 0:1 Adilet Sadybekov (3'), 1:1 Жерсон Родригес (24'), 2:1 Данель Синани (45') Предупреждения: Ларс Жерсон (41'), Алессандро Д'Аддарио (54'), Еркин Олегулы Тапалов (78'), Ислам Чесноков (82'), Абат Аимбетов (90 + 2')

    И, наконец, Швейцария в гостях победила Ирландию благодаря голу Джердана Шакири — 1:0.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Ирландия — Швейцария 0:1
    Гол: 0:1 Шердан Шакири (23')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хачанов не справится с подачей Зверева?
  • Зверев — Хачанов. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Выйдет ли «Ланус» в лидеры?
  • «Ланус» — «Унион Санта-Фе». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Перу победит Доминиканскую Республику, Аргентина не станет громить Коста-Рику
  • Экспресс дня 27 марта. Прогноз и ставки
  • 3.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.93
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 05:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зверев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ланус — Унион Санта-Фе
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сантос — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Саккари — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аргентина — Коста-Рика
  • Футбол
  • Сегодня в 05:50
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гремио — СЭР Кашиас
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Майами — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры