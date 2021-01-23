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    Сможет ли «Арсенал» пройти «Саутгемптон» в Кубке Англии?

    «Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз (к. 2.36) и ставки на Кубок Англии 23 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Арсенал»
    «Арсенал» в шести последних матчах одержал пять побед
    «Саутгемптон» встретится на своем поле с «Арсеналом» в рамках четвертого раунда Кубка Англии. Матч пройдет 23 января, начало — в 15:15 мск. «Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 23 Января 2021 года
    Саутгемптон
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    •  Саутгемптон 15:15 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
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    «Саутгемптон»

    На этой неделе «Саутгемптон» одним из последних вышел в четвертый раунд кубка, выиграв на своем поле у «Шрусбэри Таун». Изначально этот матч должен был состояться еще в первой половине января, но тогда этого не произошло из-за вспышки коронавируса в составе соперника.

    «Саутгемптон» уверенно переиграл команду из низшей лиги, при этом далеко не самым основным составом.

    Но главным достижением января для «Саутгемптона» пока что остается домашняя победа над «Ливерпулем». Команда Ральфа Хазенхюттля выиграла у действующего чемпиона АПЛ со счетом 1:0.

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    Стоит также отметить, что «Саутгемптон» в текущем сезоне выиграл на своем поле шесть матчей.

    «Арсенал»

    У «Арсенала» наконец-то все хорошо, команда начала приходить в себя как раз в тот момент, когда в нее уже окончательно перестали верить.

    Переломным стал матч против «Челси», в котором «канониры» одержали уверенную победу со счетом 3:1.

    С тех пор «Арсенал» провел еще пять матчей, в которых одержал четыре победы и один раз сыграл вничью.

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    • Но самое удивительное заключается в том, что «Арсенал» в пяти предыдущих матчах не пропустил ни одного мяча. Микелю Артете, похоже, все-таки удалось найти баланс в игре команды.

    Прогноз и ставка

    На «Саутгемптон» можно поставить за 3.20, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Арсенала» — за 2.43.

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    Несмотря на недавние результаты «Арсенала», спешить со ставкой на гостей все-таки не стоит. «Саутгемптон» не так уже доказал, что может обыграть у себя дома кого угодно.

    Кроме того, нет никакой гарантии, что «Арсенал» снова не начнет трясти.

    Поэтому наиболее оптимальный вариант — ставка на обе забьют за 1.80.

    Либо же ставка на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.36. «Арсеналу» будет крайне сложно продлить свою беспроигрышную серию.

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