Ланс — Ницца: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.01.2021

Последний матч между собой: «Ницца» — «Ланс» 2:1 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ланс» — «Ницца» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Ланс»).
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