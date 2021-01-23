Ланс — Ницца: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.01.2021

В 19:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Ницца» — «Ланс» 2:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ланс» — «Ницца» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Ланс»).

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