23 января в рамках 21-го тура французской Лиги 1 «Ланс» на стадионе «Боллар-Делелис» примет «Ниццу». Поединок стартует в 19:00 по мск. «Ланс» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

По итогам 20 сыгранных матчей «Ланс» с 31 набранным очком идет на седьмой строке в турнирной таблице Лиги 1, отставая на пять баллов от еврокубковой зоны.

«Кроваво-золотые» в минувшем туре смогли прервать свою 3-матчевую безвыигрышную серию, одолев на выезде соседа по турнирке «Марсель» со счетом 1:0, забив единственный гол по исходу часа поединка.

Перед этим коллектив расписал выездную мировую с «Нантом» (1:1), а также проиграл две встречи. На своем поле он был повержен середняком «Страсбуром» (0:1) и на выезде одним из лидеров — «Лионом» (2:3).

Календарь и таблица Лиги 1

У «Ланса» всего лишь десятая домашняя статистика в дивизионе. В девяти матчах команда добыла четыре виктории, дважды сыграла вничью и трижды терпела фиаско, разница мячей — 15:14.

«Ницца»

«Ницца» находится на 14 строке в турнирной таблице французского первенства, имея на своем счету 23 очка и значительно оторвавшись от опасной зоны.

Сейчас у «гимназистов» 5-матчевая безвыигрышная серия, в которой они два раза сыграли вничью и трижды проиграли. Последний раз «южане» побеждали в середине декабря, одолев тогда в гостях «Ним» (2:0).

С своей последней игре Лиги 1 «орлята» на своей территории были разгромлены «Бордо» со счетом 0:3, а туром ранее они расписали гостевую мировую с крепким «Мецем», сыграв 1:1.

Вне родных стен в текущем первенстве «Ницца» выступает вполне сносно, проиграв только дважды при четырех викториях и трех мировых результатах, разница забитых и пропущенных — 12:7.

В первом круге «гимназисты» дома обыграли «кроваво-золотых» со счетом 2:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фенербахче» предлагают — 2.20.

На викторию «Ниццы» дают — 4.04, ничья оценена — в 3.20.

Учитывая, что «Ланс» в середине недели проводил поединок и неплохое выступление «Ниццы» в гостях, в этом матче ставим на то, что гости не проиграют.