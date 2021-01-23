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    Устоят ли «гимназисты» на «Боллар-Делелис»?

    «Ланс» — «Ницца». Прогноз и ставка (к. 1.69) на футбол, чемпионат Франции 23 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ланс Прогнозы на Ниццу Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Ницца»
    Амин Гуири
    23 января в рамках 21-го тура французской Лиги 1 «Ланс» на стадионе «Боллар-Делелис» примет «Ниццу». Поединок стартует в 19:00 по мск. «Ланс» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Января 2021 года
    Ланс
  • Франция. Лига 1
    •  Ланс 19:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
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  • 3.25
  • 2
  • 3.75
  • Ставка!
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    «Ланс»

    По итогам 20 сыгранных матчей «Ланс» с 31 набранным очком идет на седьмой строке в турнирной таблице Лиги 1, отставая на пять баллов от еврокубковой зоны.

    «Кроваво-золотые» в минувшем туре смогли прервать свою 3-матчевую безвыигрышную серию, одолев на выезде соседа по турнирке «Марсель» со счетом 1:0, забив единственный гол по исходу часа поединка.

    Перед этим коллектив расписал выездную мировую с «Нантом» (1:1), а также проиграл две встречи. На своем поле он был повержен середняком «Страсбуром» (0:1) и на выезде одним из лидеров — «Лионом» (2:3).

    Календарь и таблица Лиги 1

    У «Ланса» всего лишь десятая домашняя статистика в дивизионе. В девяти матчах команда добыла четыре виктории, дважды сыграла вничью и трижды терпела фиаско, разница мячей — 15:14.

    «Ницца»

    «Ницца» находится на 14 строке в турнирной таблице французского первенства, имея на своем счету 23 очка и значительно оторвавшись от опасной зоны.

    Сейчас у «гимназистов» 5-матчевая безвыигрышная серия, в которой они два раза сыграли вничью и трижды проиграли. Последний раз «южане» побеждали в середине декабря, одолев тогда в гостях «Ним» (2:0).

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  • 18/01/2021

    • С своей последней игре Лиги 1 «орлята» на своей территории были разгромлены «Бордо» со счетом 0:3, а туром ранее они расписали гостевую мировую с крепким «Мецем», сыграв 1:1.

    Вне родных стен в текущем первенстве «Ницца» выступает вполне сносно, проиграв только дважды при четырех викториях и трех мировых результатах, разница забитых и пропущенных — 12:7.

    В первом круге «гимназисты» дома обыграли «кроваво-золотых» со счетом 2:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фенербахче» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Ниццы» дают — 4.04, ничья оценена — в 3.20.

    Учитывая, что «Ланс» в середине недели проводил поединок и неплохое выступление «Ниццы» в гостях, в этом матче ставим на то, что гости не проиграют.

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