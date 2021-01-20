Арминия — Штутгарт: смотреть онлайн, прямая трансляция 20.01.2021

Последний матч между собой: «Штутгарт» — «Арминия» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арминия» — «Штутгарт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Штутгарт»).
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