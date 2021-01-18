Филл Невилл возглавил «Интер Майами»

Филл Невилл
globallookpress.com
Отмечается, что 43-летний специалист присоединится к команде MLS после получения рабочей визы. Владельцем клуба является его бывший партнер по «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.
Ранее Невилл ушел с поста наставника женской сборной Англии, где он работал с 2018 года. Также бывший защитник входил в штабы в «Манчестер Юнайтед» и «Валенсии».
В прошлом сезоне «Интер Майами» занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции MLS.
Phil Neville, welcome to #InterMiamiCF!— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 18, 2021
Former England Women’s National Team manager appointed as second head coach in Club history.https://t.co/hBHMH5Mmmj