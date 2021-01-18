Филл Невилл возглавил «Интер Майами»

Пресс-службаофициально объявила о назначениина пост главного тренера клуба.

Отмечается, что 43-летний специалист присоединится к команде MLS после получения рабочей визы. Владельцем клуба является его бывший партнер по «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.

Ранее Невилл ушел с поста наставника женской сборной Англии, где он работал с 2018 года. Также бывший защитник входил в штабы в «Манчестер Юнайтед» и «Валенсии».

В прошлом сезоне «Интер Майами» занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции MLS.