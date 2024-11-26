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    «Шинник» и «Акрон» будут забивать

    «Шинник» — «Акрон». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок России, 26 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Акрон»
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    Артём Дзюба
    26 ноября в 1/16 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Шинник» и «Акрон». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы бьются за выживание в первой лиге. После 20 туров они занимают 14 место в турнирной таблице.

    При этом «Шинник» в 20 поединках первенства настрелял лишь 12 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 20 раз.

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним баллом. Ярославцы дали бой «Енисею» (0:0).

    До того команда не дала себя обыграть крепкой «Чайке» (0:0). А вот поединок с «Уралом» завершился разочарованием (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили всего 1 мяч при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Ярославцы не забивали в трех своих последних поединках. А вот оборона команды Дмитрия Черышева выглядит монолитно.

    Матчи с «Акроном» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Шинник» победил 3 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что ярославцы намерены как можно дальше пройти в Кубке. Плюс мотивация пободаться с полпредом РПЛ у команды на уровне.

    «Акрон»

    Турнирное положение: Тольяттинцы намерены сохранить прописку в РПЛ. По итогам 16 туров чемпионата команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Акрон» не столь ярко действует в плане реализации. В 16 матчах команда настреляла 19 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела поражение. Тольяттинцы не сумели ничего противопоставить «Рубину» (0:3).

    При этом до того команда уступила еще и «Спартаку» (0:4). А вот встреча с «Крыльями Советов» завершилась уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Акрон» добыл 1 победу. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Тольяттинцы проводят весьма продуктивный и в чем-то даже фартовый сезон. Плюс очень пришелся ко двору опытный Артем Дзюба.

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    При этом «Акрон» разгромно уступил в двух своих последних матчах. Да и атака во главе с Дзюбой в этих поединках выглядела бледно.

    Тольяттинцы пока и близко не обеспечили себе спокойную жизнь в элите. А вот пропускает команда в среднем 2 гола за матч — 33 мяча.

    И уж точно номинальные гости намерены вернуться на победный путь. Команда Заура Тедеева явно будет действовать первым номером.

    Статистика для ставок

    • Тольяттинцы в среднем пропускают 2 гола за матч

    • «Шинник» не забивал в 3 своих последних матчах

    • «Акрон» пропустил 7 мячей в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.25 и 1.64.

    Прогноз: Оборона ярославцев весьма надежна, а вот в атаке «Шинник» еще способен прибавить.

    Тольяттинцы проводят ужасный отрезок, и уж точно постараются вернуться на забивной путь.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.03

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