«Зениту» интересен лучший бомбардир румынской лиги

Петербургскийпроявляет интерес к полузащитнику сборной Румынии и «Стяуа», сообщает Gazeta Sporturilor

Ранее сообщалось, что «Краснодар» предложил за 22-летнего игрока 10 миллионов евро. Руководство румынского клуба отказалось продавать футболиста за эту сумму и просило за него 15 миллионов до 10 января.

В настоящее время переговоры о трансфере 22-летнего игрока со «Стяуа» ведет турецкий «Фенербахче».

Кроме стамбульского клуба и «Зенита» Маном интересуются «Парма», «Рома», «Севилья», «Фейеноорд», «Аталанта» и «Шеффилд Юнайтед».

Ман в этом сезоне забил 17 голов в 17 матчах за «Стяуа». За сборную Румынии он провел шесть встреч и забил один мяч.