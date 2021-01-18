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    «Зениту» интересен лучший бомбардир румынской лиги

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    Петербургский «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику сборной Румынии и «Стяуа» Деннису Ману, сообщает Gazeta Sporturilor.

    Деннис Ман
    Деннис Ман

    Ранее сообщалось, что «Краснодар» предложил за 22-летнего игрока 10 миллионов евро. Руководство румынского клуба отказалось продавать футболиста за эту сумму и просило за него 15 миллионов до 10 января.

    В настоящее время переговоры о трансфере 22-летнего игрока со «Стяуа» ведет турецкий «Фенербахче».

    Кроме стамбульского клуба и «Зенита» Маном интересуются «Парма», «Рома», «Севилья», «Фейеноорд», «Аталанта» и «Шеффилд Юнайтед».

    Ман в этом сезоне забил 17 голов в 17 матчах за «Стяуа». За сборную Румынии он провел шесть встреч и забил один мяч.

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