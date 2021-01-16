«Боруссия» Д — «Майнц»: счет матча 1:1, обзор голов

Дортмундская «Боруссия»
в домашнем матче 16-го тура немецкой Бундеслиги сыграла вничью с «Майнцем»
— 1:1.
Счет на 57-й минуте открыл Левин Эцтунали. «Шмели» отыгрались усилиями Тома Менье на 73-й минуте.
Еще спустя три минуты дортмундцы могли вырвать победу, но Марко Ройс не реализовал пенальти.
Футбол. Германия. Бундеслига
Боруссия Д — Майнц 1:1
Голы: 0:1 Левин Эцтунали (57'), 1:1 Тома Мёнье (73')
Боруссия Д: Роман Бюрки, Дан-Аксель Загаду (Мануэль Аканджи, 45'), Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Тома Мёнье, Джейдон Санчо, Марко Ройс, Юлиан Брандт, Jude Bellingham (Youssoufa Moukoko, 60'), Эмре Джан, Эрлинг Холанн
Майнц: Робин Центнер, Левин Эцтунали, Stefan Bell, Мусса Ньякат, Филипп Мвене, Александер Хак, Жан-Поль Бутьюс (Niklas Tauer, 79'), Данни Латца (Кевин Штёгер, 90'), Леандро Баррейро Мартинс, Робин Куайсон (Карим Онисиво, 65'), Жонатан Буркардт (Адам Салаи, 80')
Предупреждения: Филипп Мвене (40'), Александер Хак (47'), Эмре Джан (68')
В турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия» занимает четвертое место (29 очков), а «Майнц» — 17-е (7 очков).
«Лейпциг» на выезде разошелся миром с «Вольфсбургом» — 2:2.
В первом тайме на гол Норди Мукиэле «быки» ответили точными ударами Ваутера Вегорста и Ренато Штеффена.
После перерыва «волки» отыгрались благодаря голу Вилли Орбана.
Футбол. Германия. Бундеслига
Вольфсбург — РБ Лейпциг 2:2
Голы: 0:1 Норди Мукиэле (5'), 1:1 Ваутер Вегорст (22'), 2:1 Ренато Штеффен (35'), 2:2 Вилли Орбан (54')
Вольфсбург: Коэн Кастельс, Maxence Lacroix, Пауло Силва, Кевин Мбабу, Джон Энтони Брукс, Ренато Штеффен (Максимилиан Филипп, 85'), Боте Баку (Йосип Брекало, 70'), Жозуа Гилявоги, Ксавер Шлагер, Янник Герардт, Ваутер Вегорст
РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Деотшанкюль Юпамекано, Марцель Хальстенберг, Анхелиньо, Марсель Забитцер, Амаду Айдара, Норди Мукиэле (Лукас Клостерман, 66'), Даниэль Ольмо (Юссуф Поульсен, 90'), Кевин Кампль (Джастин Клюйверт, 79'), Эмиль Форсберг (Кристофер Нкунку, 46')
Предупреждения: Норди Мукиэле (42'), Пауло Силва (48'), Кевин Мбабу (50'), Ваутер Вегорст (59'), Кевин Кампль (71'), Maxence Lacroix (81'), Анхелиньо (90')
«Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги (32 очка), а «Вольфсбург» — шестое (26 очков).
Другие результаты:
«Вердер» — «Аугсбург» — 2:0
«Кельн» — «Герта» — 0:0
«Хоффенхайм» — «Арминия» — 0:0