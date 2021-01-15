Три арбитра отстранены от работы в РПЛ

Арбитрыотстранены от работы на матчах российской Премьер-лиги на неопределенный срок.

Об этом рассказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Трое арбитров пока покинули судейство в РПЛ на неопределенный срок — это Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин. Трое молодых судей — Ян Бобровский, Антон Фролов и Артем Чистяков — включены в список судей Премьер-лиги, но со звездочкой, пока они не получат лицензию для работы с VAR.

Остальные, включая Михаила Вилкова и Владислава Безбородова, судить будут. В общей сложности на матчах РПЛ будут судить 20 арбитров», — цитирует Хачатурянца ТАСС.

В конце 2020 года Вилков и Безбородов были отстранены от работы в РПЛ по итогам матчей чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» и «Краснодар» — «Спартак».