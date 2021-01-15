Гасперини: Встроили в игру футболистов, у которых не было много игрового времени

Главный тренер «Аталанты»прокомментировал победу над(3:1) в 1/8 финала Кубка Италии.

Россиянин Алексей Миранчук дебютировал в стартовом составе команды из Бергамо и на 43-й минуте открыл счет. На 69-й минуте российский хавбек был заменен на Йосипа Иличича.

«Мы играли очень хорошо, но если не заканчиваешь игру сразу, появляется риск начать все сначала. Сегодня мы увидели такое после пропущенного гола, но в целом это были хорошие 90 минут.

"Аталанта" в хорошей форме, но если мы сможем четче реализовывать моменты, раньше заканчивать игры, то будет лучше.

Впереди в сезоне еще много матчей, но мы встроили в игру футболистов, у которых не было много игрового времени, и они проделали превосходную работу.

Это позволяет мне расширить количество опций», — сказал тренер Football Italia.