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    Малком не принес той пользы, которую все ждали, считает Малафеев

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    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Малкома.

    Вячеслав Малафеев
    Вячеслав Малафеев

    Напомним, футболист был приобретен у «Барселоны» в августе 2019 года, сумма сделки составила около 40 миллионов евро.

    «Потихоньку оправдывает надежды.

    Если мы сравниваем те результаты, которые приносили в свое время Халк и Витсель, сравниваем стоимость, хоть они были приобретены в разное время с Малкомом, а с каждым годом футболисты становятся дороже, то пока Малком не принес той пользы, которую все ждали.

    Но травм у Малкома становится меньше, и мы видим, что это качественный футболист», — заявил Малафеев Sportbox.

    В текущем сезоне 23-летний бразилец провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил один мяч.

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