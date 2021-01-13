Малком не принес той пользы, которую все ждали, считает Малафеев

Бывший вратарь «Зенита»высказался об игре нападающего сине-бело-голубых

Напомним, футболист был приобретен у «Барселоны» в августе 2019 года, сумма сделки составила около 40 миллионов евро.

«Потихоньку оправдывает надежды.

Если мы сравниваем те результаты, которые приносили в свое время Халк и Витсель, сравниваем стоимость, хоть они были приобретены в разное время с Малкомом, а с каждым годом футболисты становятся дороже, то пока Малком не принес той пользы, которую все ждали.

Но травм у Малкома становится меньше, и мы видим, что это качественный футболист», — заявил Малафеев Sportbox.

В текущем сезоне 23-летний бразилец провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил один мяч.