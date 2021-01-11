Форвард ЦСКА пройдет просмотр в «Химках»

Нападающий московского ЦСКАотправится на просмотр в «Химки», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

После зимнего сбора будет принято решение о дальнейшей судьбе малийского футболиста.

Летом 2018 года Н'Диайе интересовался ряд европейских команд. Лассана был на просмотре в швейцарском «Цюрихе», однако в итоге контракт подписан не был.

В октябре 2018 года футболист заключил соглашение с московским ЦСКА. В составе российского клуба Н'Диайе не провёл ни одного матча.

В 2020 году Н'Диайе выступал в составе шведского клуба «Эскильстуна» на правах аренды. Малийский футболист принял участие в 6 матчах за шведскую команду, однако результативными действиями не отметился.