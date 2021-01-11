Форвард ЦСКА пройдет просмотр в «Химках»

Лассана Н'Диайе
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После зимнего сбора будет принято решение о дальнейшей судьбе малийского футболиста.
Летом 2018 года Н'Диайе интересовался ряд европейских команд. Лассана был на просмотре в швейцарском «Цюрихе», однако в итоге контракт подписан не был.
В октябре 2018 года футболист заключил соглашение с московским ЦСКА. В составе российского клуба Н'Диайе не провёл ни одного матча.
В 2020 году Н'Диайе выступал в составе шведского клуба «Эскильстуна» на правах аренды. Малийский футболист принял участие в 6 матчах за шведскую команду, однако результативными действиями не отметился.