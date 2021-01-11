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    Форвард ЦСКА пройдет просмотр в «Химках»

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    Нападающий московского ЦСКА Лассана Н'Диайе отправится на просмотр в «Химки», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    Лассана Н'Диайе
    Лассана Н'Диайе

    После зимнего сбора будет принято решение о дальнейшей судьбе малийского футболиста.

    Летом 2018 года Н'Диайе интересовался ряд европейских команд. Лассана был на просмотре в швейцарском «Цюрихе», однако в итоге контракт подписан не был.

    В октябре 2018 года футболист заключил соглашение с московским ЦСКА. В составе российского клуба Н'Диайе не провёл ни одного матча.

    В 2020 году Н'Диайе выступал в составе шведского клуба «Эскильстуна» на правах аренды. Малийский футболист принял участие в 6 матчах за шведскую команду, однако результативными действиями не отметился.

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