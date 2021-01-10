ПСЖ разгромил «Брест», «Лион» спасся в матче с «Ренном»

В матче 19-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу над— 3:0.

В составе победителей голами отличились Мойзес Кин, Мауро Икарди и Пабло Сарабия.

Футбол. Франция. Лига 1 ПСЖ — Брест 3:0 Голы: 1:0 Мойзе Кин (16'), 2:0 Мауро Икарди (81'), 3:0 Пабло Сарабия (83') ПСЖ: Кейлор Навас, Маркос Маркиньос, Абду Диалло, Mitchel Bakker (Лейвин Курзава, 65'), Колин Дагба (Алессандро Флоренци, 86'), Марко Верратти, Андер Эррера, Идрисса Гана Гейе (Пабло Сарабия, 56'), Килиан Мбаппе, Анхель Ди Мария (Юлиан Дракслер, 86'), Мойзе Кин (Мауро Икарди, 65') Брест: Готье Ларсоннёр, Жан-Кевин Дюверн, Брендан Шардонне, Ромен Перро, Ронаэль Пьер-Габриэль, Харис Белькебла (Стив Мунье, 80'), Поль Бастьен Лан (Кристиан Баттокьо, 77'), Франк Онора (Жереми ле Дуарон, 77'), Ромен Филиппото (Гаэтен Шарбонье, 69'), Ирвин Кардона, Ромен Февр Предупреждения: Марко Верратти (62'), Поль Бастьен Лан (76')

Лидер чемпионата «Лион» на выезде ушел от поражения в матче с «Ренном» — 2:2.

Гости к середине второго тайма проигрывали в два мяча — за «Ренн» отличились Клеман Гренье и Бенжамен Буриго.

«Олимпик» смог отыграться усилиями Мемфиса Депая и Джейсона Денайера.

Футбол. Франция. Лига 1 Ренн — Лион 2:2 Голы: 1:0 Клеман Гренье (20'), 2:0 Бенжамен Буриго (55'), 2:1 Мемфис Депай (79'), 2:2 Джейсон Денайер (82') Ренн: Ромен Сален, Жерзино Ньямси, Наиф Агер, Амари Траоре, Адриен Трюффер, Клеман Гренье (Флавьен Тэт, 77'), Эдуардо Камавинжа, Бенжамен Буриго, Стивен Н'Зонзи, Жереми Доку, Мартен Терье (Georginio Rutter, 77') Лион: Антони Лопеш, Джейсон Денайер, Марсело, Маттиа Де Шильо (Синали Дьоманде, 89'), Максвелл Корне, Уссем Ауа, Лукас Пакета (Максанс Какере, 67'), Тьяго Мендес, Карл Токо Экамби, Мемфис Депай, Tino Kadewere (Райан Шерки, 67') Предупреждения: Уссем Ауа (14'), Лукас Пакета (54'), Бенжамен Буриго (87')

Еще в одном матче «Монако» на своем поле разгромил «Анже» со счетом 3:0.

Авторами мячей стали Гильермо Марипан, Кевин Фолланд и Стефан Йоветич.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин появился на поле на 67-й минуте и результативными действиями не отметился.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — Анже 3:0 Голы: 1:0 Гильермо Марипан (40'), 2:0 Кевин Фолланд (72'), 3:0 Стеван Йоветич (81') Монако: Бенжамен Леком, Гильермо Марипан, Кайо (Фоде Балло, 84'), Джибриль Сидибе, Бенуа Бадьяшиль (Аксель Дисаси, 84'), Орельен Чуаэми, Желсон Мартинш (Александр Головин, 67'), Юссуф Фофана, Софьян Диоп (Рубен Агилар, 84'), Виссам Бен-Йеддер (Стеван Йоветич, 78'), Кевин Фолланд Анже: Поль Бернардони, Сулейман Думбия, Исмаэль Траоре, Ромен Тома, Венсан Мансо, Тома Мангани, Анжело Фюльжини (Антонен Бобишон, 76'), Jimmy Cabot (Сада Тиуб, 76'), Пьеррик Капелле (Матиас Перейра Лаж, 57'), Ибраим Амаду (Лассана Кулибали, 56'), Луа Дьони (Стефан Баокен, 56') Предупреждения: Бенуа Бадьяшиль (18'), Кевин Фолланд (29')

«Лион» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции набрав 40 очков, «ПСЖ» с отставанием в одно очко находится на второй строчке. «Монако» после этой победы поднялся на четвертое место (33).