«Реал» не смог вылететь на матч с «Осасуной» из-за снегопада

не может вылететь из аэропорта Мадрида на поединок 18-го тура Примеры против, сообщает El Chiringuito TV.

В столице Испании начался сильный снегопад, из-за чего взлетно-посадочная полоса обледенела. Команда полтора часа провела в самолете, но вылет в Памплону так и не состоялся.

При этом лига отказалась переносить игру.

В самой Памплоне также ожидается снегопад, поэтому «Осасуна» уже наняла дополнительных рабочих, если вдруг придется очищать газон стадиона от снега непосредственно перед игрой.

Игра «Осасуна» — «Реал» должна состояться 9 января, начало — в 23:00 по московскому времени.