«Арсенал» взял крупный кредит в банке Англии

Руководство лондонскогорешило прибегнуть к помощи государства, чтобы облегчить свое тяжелое финансовое положение в связи с пандемией коронавируса, информирует Goal.

«Канониры» позаимствовали у национального Банка Англии 132 миллиона евро. Интересно, что срок займа рассчитан менее чем на пять месяцев. Уже в мае этого года «канониры» должны будут отдать всю сумму, причем с процентами.

We can confirm that the club has met the criteria set by the Bank of England for the Covid Corporate Financing Facility (CCFF)