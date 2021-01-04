Журнал L’Equipe представил символическую сборную 2020 года

Французское издание L’Equipe представило еще одну версию символической сборной прошедшего года. В ней не оказалось Лионеля Месси.

При этом сразу 5 футболистов «Баварии» попали в этот список.

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария», Германия);

Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Серхио Рамос («Реал», Испания), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия);

Полузащитники: Тьяго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль», Испания), Йозуа Киммих («Бавария», Германия), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Неймар («ПСЖ», Бразилия);

Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Роберт Левандовски («Бавария», Польша). 0