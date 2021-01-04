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    Журнал L’Equipe представил символическую сборную 2020 года

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    Французское издание L’Equipe представило еще одну версию символической сборной прошедшего года. В ней не оказалось Лионеля Месси.

    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    При этом сразу 5 футболистов «Баварии» попали в этот список.

    Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария», Германия);

    Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Серхио Рамос («Реал», Испания), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия);

    Полузащитники: Тьяго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль», Испания), Йозуа Киммих («Бавария», Германия), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Неймар («ПСЖ», Бразилия);

    Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Роберт Левандовски («Бавария», Польша). 0

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