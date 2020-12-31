Роналду сравнил футбол без зрителей с цирком без клоунов

Нападающий «Ювентуса»заявил, что с нетерпением ждет возвращения фанатов на стадионы, а также затронул тему возможного завершения карьеры.

«Я не люблю играть на стадионах без зрителей — это как сходить в цирк, но не увидеть клоунов. Пандемия свела людей с ума. Надеюсь, скоро ворота стадионов откроются для фанатов.

Мы должны жить с этим, мы должны стараться вести нормальную жизнь, но, конечно, мы должны соблюдать правила. Но играть без фанатов мне очень не нравится.

Возраст не имеет значения, важно желание. Неважно, хорош ли Криштиану Роналду, вы не знаете, что будет завтра. Я живу настоящим.

В настоящий момент все хорошо, я чувствую себя счастливым, я чувствую себя в порядке. Я надеюсь сыграть еще много-много лет, но никогда не знаешь, что случится», — приводит слова Роналду Daily Mail. 0