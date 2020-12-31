ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСтарая проблема «Ливерпуля». «Красные» неудачно завершили 2020 год
  • 08:25
    • Сборная России в овертайме вырвала победу у Швеции
  • 14:05
    • Роналду сравнил футбол без зрителей с цирком без клоунов
  • 13:03
    • Королева Великобритании наградила Хэмилтона рыцарским титулом
  • 09:31
    • Определились возможные соперники сборной России в четвертьфинале МЧМ
  • 08:23
    • «Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио», «Милуоки» проиграл «Майами»
    Все новости спорта

    Роналду сравнил футбол без зрителей с цирком без клоунов

    Футбол Ювентус Серия A Футбол ИталииКоронавирус в спорте Между тем Болельщики Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что с нетерпением ждет возвращения фанатов на стадионы, а также затронул тему возможного завершения карьеры.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    «Я не люблю играть на стадионах без зрителей — это как сходить в цирк, но не увидеть клоунов. Пандемия свела людей с ума. Надеюсь, скоро ворота стадионов откроются для фанатов.

    Мы должны жить с этим, мы должны стараться вести нормальную жизнь, но, конечно, мы должны соблюдать правила. Но играть без фанатов мне очень не нравится.

    Возраст не имеет значения, важно желание. Неважно, хорош ли Криштиану Роналду, вы не знаете, что будет завтра. Я живу настоящим.

    В настоящий момент все хорошо, я чувствую себя счастливым, я чувствую себя в порядке. Я надеюсь сыграть еще много-много лет, но никогда не знаешь, что случится», — приводит слова Роналду Daily Mail. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сосьедаду» будет очень трудно на «Сан Мамес»?
  • «Атлетик» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сможет ли «Астон Вилла» остановить «МЮ»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Какая команда возглавит группу B?
  • Швеция U20 — США U20. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
  • 100
  • баксов
    новым игрокам
    • забрать
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 31 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Швеция U20 — США U20
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Канада U20 — Финляндия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.37
  • Экспресс дня 1 января
  • Завтра в 23:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эвертон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Орландо — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры