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    Пиоли: Нужно вернуть «Милан» в Лигу чемпионов — туда, где он и должен быть

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о перспективах команды на попадание в Лигу чемпионов.

    Стефано Пиоли
    Стефано Пиоли

    «Мы будем и дальше работать над улучшением нашей игры. И да, мы планируем вернуться в Лигу чемпионов.

    Клуб ни о чем не просил, на нас не хотят давить. Мальдини, Массара и Газидис создали для нас идеальные условия работы, даже выдающиеся.

    Но мы понимаем, что должны сделать все, чтобы вернуть "Милан" туда, где он должен быть, — в Лигу чемпионов. Мы слишком долго не принимали участия в этом турнире.

    Мы достойны играть там. Точно знаю, что мы сможем попасть в Лигу чемпионов. У нас есть энтузиазм и серьёзные намерения.

    В январе наш состав пополнили Ибрагимович и Кьер. Оба сильно помогли нам изменить ситуацию», — приводит слова Пиоли Corriere della Sera. 0

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