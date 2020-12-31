Пиоли: Нужно вернуть «Милан» в Лигу чемпионов — туда, где он и должен быть

Главный тренер «Милана»поделился мнением о перспективах команды на попадание в Лигу чемпионов.

«Мы будем и дальше работать над улучшением нашей игры. И да, мы планируем вернуться в Лигу чемпионов.

Клуб ни о чем не просил, на нас не хотят давить. Мальдини, Массара и Газидис создали для нас идеальные условия работы, даже выдающиеся.

Но мы понимаем, что должны сделать все, чтобы вернуть "Милан" туда, где он должен быть, — в Лигу чемпионов. Мы слишком долго не принимали участия в этом турнире.

Мы достойны играть там. Точно знаю, что мы сможем попасть в Лигу чемпионов. У нас есть энтузиазм и серьёзные намерения.

В январе наш состав пополнили Ибрагимович и Кьер. Оба сильно помогли нам изменить ситуацию», — приводит слова Пиоли Corriere della Sera. 0