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    Гендиректор «Рубина»: Мы готовы отпустить Кварацхелию, если будет интересное предложение

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    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слова полузащитника казанской команды Хвичи Кварацхелии о том, что он не намерен надолго задерживаться в РПЛ.

    Хвича Кварацхелия
    Хвича Кварацхелия

    «Мы готовы его отпустить, если будет реальное и интересное предложение. Мы готовы подумать, и если предложение будет интересным и для него, и для нас, то мы готовы его отпустить.

    Но здесь надо осторожно обдумать. Он парень молодой, надо, чтобы он не сел на лавку в клубе из сильного чемпионата, если он туда уедет.

    Хвича взрослеет, меняется, возмужал буквально за полгода, превратился в игрока стартового состава.

    Мы все заинтересованы не только в финансах, но и в том, чтобы парень рос и развивался. О каких-то суммах говорить — пусть сначала они сделают предложение.

    Знаете, у меня было такое: я ездил к президенту киевского "Динамо" Игорю Суркису в свое время за Сергеем Ребровым.

    Суркис сказал: "Если вы сделаете неунизительное предложение, то мы готовы отпустить к вам капитана и ведущего игрока".

    У нас нет задачи продать Хвичу, но если будет предложение, которое устроит, то рассмотрим его», — отметил Сайманов в интервью для «РИА Новости».

    Кварацхелия выступает за «Рубин» с лета 2019 года, а до этого играл за «Локомотив». В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провел 16 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.

    Трансферную стоимость грузинского футболиста оценивают в 10 миллионов евро. 0

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