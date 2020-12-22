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    «Зенит» проявляет интерес к форварду «Гремио»

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    «Зенит» проявляет интерес к бразильскому нападающему «Гремио» Пепе, сообщает портал Goal. Клуб из Порту-Алегри оценивает игрока в 15 миллионов евро.

    Конкурентами «Зенита» в борьбе за Пепе станут «Порту» и «Севилья». Отмечается, что «драконы» несколько месяцев назад были готовы заплатить 12 миллионов евро плюс три миллиона бонусами, стороны вели переговоры, но не сошлись в вопросе даты сделки. Теперь португальцы возобновили интерес к вингеру.

    Также переход может осложняться тем, что «Гремио» принадлежат лишь 70% экономических прав на игрока, остальными правами владеют третьи лица. Добавим, что «Рома» также отправляла запрос в «Гремио», но посчитала цену на Пепе слишком высокой.

    В этом сезоне Пепе провел 25 матчей за «Гремио», забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач. 0

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