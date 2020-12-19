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    «Барселона» не сумела выиграть у «Валенсии»

    «Барселона» — «Валенсия»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В рамках 14-го тура испанской Примеры «Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Валенсией» — 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Гости открыли счет на 29-й минуте, когда Карлос Солер выполнил навес к линии вратарской, куда выскочил Муктар Дьякаби и головой переправил мяч в ворота.

    Каталонцы отыгрались в добавленное к первому тайму время. Лионель Месси не забил пенальти, но мяч остался в штрафной, где им завладел Жорди Альба и навесил на аргентинца, который в этот раз не промахнулся.

    На 52-й минуте «сине-гранатовые» получили минимальный перевес. У Антуана Гризманна не прошла стеночка с партнером, но мяч отскочил в центр штрафной, где Рональд Араухо положил корпус и с лета пробил точно в цель.

    Валенсийцы восстановили паритет на 69-й минуте. Хосе Луис Гайя получил заброс в штрафную, а затем от лицевой отпасовал во вратарскую, откуда Макси Гомес протолкнул мяч под дальнюю штангу.

    Российский полузащитник гостей Денис Черышев провел на поле 90 минут.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Валенсия 2:2
    Голы: 0:1 Муктар Дьякаби (30'), 1:1 Лионель Месси (45'), 2:1 Рональд Араухо (52'), 2:2 Максимилиано Гомес (69') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Серджино Дест, Рональд Араухо, Жорди Альба, Oscar Mingueza, Серхио Бускетс (Френки де Йонг, 46'), Антуан Гризманн (Франсиску Тринкан, 73'), Мартин Брайтвайт, Филиппе Коутиньо (Клеман Лангле, 79'), Pedri (Миралем Пьянич, 86'), Лионель Месси Валенсия: Хауме, Габриэл Паулиста, Муктар Дьякаби, Хосе Гайя, Даниэль Васс, Карлос Солер, Денис Черышев, Урош Рачич, Yunus Musah (Алехандро Бланко, 43'), Гонсалу Гуэдеш, Максимилиано Гомес Предупреждения: Антуан Гризманн (13'), Хосе Гайя (45'), Алехандро Бланко (45'), Oscar Mingueza (56')

    В турнирной таблице Примеры «Барселона» занимает пятое место (21 очко), а «Валенсия» — 12-е (15 очков). 0

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