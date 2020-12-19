«Барселона» — «Валенсия»: счет матча 2:2, обзор голов

Гости открыли счет на 29-й минуте, когда Карлос Солер выполнил навес к линии вратарской, куда выскочил Муктар Дьякаби и головой переправил мяч в ворота.
Каталонцы отыгрались в добавленное к первому тайму время. Лионель Месси не забил пенальти, но мяч остался в штрафной, где им завладел Жорди Альба и навесил на аргентинца, который в этот раз не промахнулся.
На 52-й минуте «сине-гранатовые» получили минимальный перевес. У Антуана Гризманна не прошла стеночка с партнером, но мяч отскочил в центр штрафной, где Рональд Араухо положил корпус и с лета пробил точно в цель.
Валенсийцы восстановили паритет на 69-й минуте. Хосе Луис Гайя получил заброс в штрафную, а затем от лицевой отпасовал во вратарскую, откуда Макси Гомес протолкнул мяч под дальнюю штангу.
Российский полузащитник гостей Денис Черышев провел на поле 90 минут.
В турнирной таблице Примеры «Барселона» занимает пятое место (21 очко), а «Валенсия» — 12-е (15 очков). 0