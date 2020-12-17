Промес вернулся к тренировкам с «Аяксом»

Полузащитник «Аякса»возобновил тренировки с «Аяксом», информирует официальный сайт амстердамского клуба.

Ранее стало известно, что 13 декабря Промес был арестован, а 15 декабря был выпущен из-под стражи, но находится в статусе подозреваемого.

Футболиста подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений ножом.

Промес напал на члена семьи во время вечеринки в конце июля. Пострадавший среди прочих повреждений получил и серьезную травму колена.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В этом сезоне он провел за «Аякс» 12 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 5 мячей. 0