Шварц: Не могу сказать, что красная карточка Евгеньеву была несправедливой

Главный тренер «Динамо»подвел итоги матча 19-го тура чемпионата России против(0:2).

«Очень расстроен тем, что мы уступили. Хорошо вступили в игру, создавали моменты и даже забили гол, который отменили из-за офсайда.

Не знаю, был ли там офсайд или нет, не видел эпизод. Во второй половине пропустили гол, а затем красная карточка была… Разочарованы данным результатом.

Очень сложно было перевернуть ход противостояния, нам не хватало энергии, ведь нас было на одного футболиста меньше.

Удаление Евгеньева? Не могу сказать, что красная карточка была несправедливой.

Нам нужно прибавлять в нашем отношении к тому, как доигрывать такие сложные матчи в плане характера и энергии.

Если говорить о последних двух матчах — мы действовали неплохо, хотя итоговые результаты вы знаете», — приводит слова Шварца «Матч ТВ».

«Динамо» уходит на зимнюю паузу на 6-м месте в турнирной таблице с 30-ю очками. 0