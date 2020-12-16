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    Парфенов намекнул на помощь «Ротору» со стороны судей

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    Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от «Ротора» (0:1) в матче 19-го тура РПЛ, намекнув, что сопернику помогли судьи.

    Дмитрий Парфенов
    Дмитрий Парфенов

    Единственный мяч с пенальти на 81-й минуте забил Фламарион.

    «Все видели, какая команда владела преимуществом. Первый шанс, который был, соперник использовал.

    Мы отрабатывали стандарты, как и все. Конечно. Почему не получилось? Надо посмотреть.

    Почему команда не побеждает? Причина комплексная, одной причины нет.

    Единственный шанс был, который очень уверенно ждали и воспользовались товарищи одни, которых нельзя комментировать.

    Шансы "Ротора" с такой помощью, я думаю, чуть-чуть увеличиваются», — цитирует Парфенова «Спорт-Экспресс». 0

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