Парфенов намекнул на помощь «Ротору» со стороны судей

Дмитрий Парфенов
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Единственный мяч с пенальти на 81-й минуте забил Фламарион.
«Все видели, какая команда владела преимуществом. Первый шанс, который был, соперник использовал.
Мы отрабатывали стандарты, как и все. Конечно. Почему не получилось? Надо посмотреть.
Почему команда не побеждает? Причина комплексная, одной причины нет.
Единственный шанс был, который очень уверенно ждали и воспользовались товарищи одни, которых нельзя комментировать.
Шансы "Ротора" с такой помощью, я думаю, чуть-чуть увеличиваются», — цитирует Парфенова «Спорт-Экспресс». 0