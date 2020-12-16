Парфенов намекнул на помощь «Ротору» со стороны судей

Главный тренер тульского «Арсенала»прокомментировал поражение от(0:1) в матче 19-го тура РПЛ, намекнув, что сопернику помогли судьи.

Единственный мяч с пенальти на 81-й минуте забил Фламарион.

«Все видели, какая команда владела преимуществом. Первый шанс, который был, соперник использовал.

Мы отрабатывали стандарты, как и все. Конечно. Почему не получилось? Надо посмотреть.

Почему команда не побеждает? Причина комплексная, одной причины нет.

Единственный шанс был, который очень уверенно ждали и воспользовались товарищи одни, которых нельзя комментировать.

Шансы "Ротора" с такой помощью, я думаю, чуть-чуть увеличиваются», — цитирует Парфенова «Спорт-Экспресс». 0