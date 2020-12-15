«Удинезе» — «Кротоне»: счет 0:0

Родриго Де Пауль
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Футбол. Италия. Серия А
Удинезе — Кротоне 0:0
Удинезе: Хуан Муссо, Самир Ханданович, Кевин Бонифаци, Родриго Бекао, Родриго Де Пауль, Науэль Молина (Йенс Ларсен, 79'), Толгай Али Арслан, Роберто Перейра, Марвин Зегелар, Игнасио Пуссетто, Илия Несторовски (Жерар Деулофеу, 65') Кротоне: Alex Cordaz, Giuseppe Cuomo, Vladimir Golemic, Лука Марроне, Salvatore Molina, Junior Messias (Денис Дрэгуш, 82'), Педру Перейра, Якопо Петриччоне (Niccolo Zanellato, 82'), Аркадиуш Реца, Simy, Emmanuel Riviere (Эдуардо, 55') Предупреждения: Самир Ханданович (8'), Junior Messias (28'), Якопо Петриччоне (39'), Эдуардо (77'), Денис Дрэгуш (88')
Хозяева продолжают серию без поражений, которая насчитывает 4 поединка. У них 14 очков и 10 место. «Кротоне» идет последним с 6 баллами. 0